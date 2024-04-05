Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Ticaret Odası, gastronomi sektörü işletmelerine bayram tatilinde açılma çağrısı yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, gastronomi sektörü işletmelerine bayram tatilinde işyerlerini açma çağrısında bulundu.

9 günlük bayram tatilinin turizm açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken GTO Başkanı Yıldırım, "Mevsim olarak bölgemizin turizm sezonundayız. 9 günlük bayram tatili de bu sezonun doğru değerlendirilmesi için çok özel bir fırsat. Aldığımız bilgiler otellerdeki doluluk oranının yüksek olduğu yönünde. Görünen o ki hem aile ziyareti hem de kültürel gezi amaçlı bayramda şehrimize gelen yerli ve yabancı turist sayısı yüksek olacak. Bu durum Gazi şehrimizin dünyaca ünlü gastronomi kültürünü sunmak için büyük bir fırsat. O nedenle başta gastronomi sektörü olmak üzere esnafımıza bayram tatilinde kepenkleri açmalarını ve fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunuyorum. Böylece hem şehrimizin tanıtımına hem de içinden geçtiğimiz zorlu ekonomik dönemde iç ticaretin hareketlenmesine önemli katkı sunacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile huzurlu ve bereketli bir bayram diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gaziantep Ticaret Odası turist Gastronomi Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2024? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı? Kuran-ı Kerim'i yakan kişi tutuklandı mı? Nerede tutuklandı, ne oldu? İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri neden yok? 2024 BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ? Ramazan Bayramında ücretsiz olan otoyollar! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? Seçim 2024 sandık görevlileri ne kadar alacak? Ardahan'da yeniden seçim yapılacak mı? Hangi illerde yerel seçim tekrarlanacak? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Dadı Meryem cinsiyet mi değiştirdi? Esra Erol'daki DADI MERYEM ERKEK mi çıktı? Dadı Meryem olayı ne? Erdoğan seçimin faturasına kimlere kesti? Listede hangi bakanlar var? Dikkat çeken isimler! KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU! Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? Arapça okunuşu ve meali... KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 CUMA MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları! Kadir Gecesi cuma mesajı! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter? CUMA HUTBESİ 5 NİSAN | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title