Gaziantep Ticaret Odası, gastronomi sektörü işletmelerine bayram tatilinde açılma çağrısı yapıyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, gastronomi sektörü işletmelerine bayram tatilinde işyerlerini açma çağrısında bulundu.

9 günlük bayram tatilinin turizm açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken GTO Başkanı Yıldırım, "Mevsim olarak bölgemizin turizm sezonundayız. 9 günlük bayram tatili de bu sezonun doğru değerlendirilmesi için çok özel bir fırsat. Aldığımız bilgiler otellerdeki doluluk oranının yüksek olduğu yönünde. Görünen o ki hem aile ziyareti hem de kültürel gezi amaçlı bayramda şehrimize gelen yerli ve yabancı turist sayısı yüksek olacak. Bu durum Gazi şehrimizin dünyaca ünlü gastronomi kültürünü sunmak için büyük bir fırsat. O nedenle başta gastronomi sektörü olmak üzere esnafımıza bayram tatilinde kepenkleri açmalarını ve fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunuyorum. Böylece hem şehrimizin tanıtımına hem de içinden geçtiğimiz zorlu ekonomik dönemde iç ticaretin hareketlenmesine önemli katkı sunacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile huzurlu ve bereketli bir bayram diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP