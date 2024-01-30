Gaziantep Ticaret Borsası 2024 yılı ilk Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) 2024 yılı ilk Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Karaca Türkmen başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Uygur ve Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2023 yılının genel değerlendirmesi yapılarak, 2024 yılı içerisinde hayata kazandırılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Depremde hayatını kaybedenler anıldı

Yılın ilk meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkan Yardımcısı Karaca Türkmen, zor bir yılın geride kaldığını belirterek, 2024'ün savaşlar ve depremlerden uzak, huzur ve bereket dolu bir sene olması temennisinde bulundu.

Deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat 2023 tarihinin yıl dönümüne girildiğini hatırlatan Türkmen, "Acısı halen bir kor gibi yüreğimizi yakan Kahramanmaraş merkezli depremlerin sene-i devriyesine girdik. Gazi şehrimizde ve komşu illerimizde can kayıplarına ve büyük yıkımlara sebebiyet veren deprem, geride hiçbir zaman unutamayacağımız hüzünler bıraktı. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemize bir daha böylesi acılar yaşatmasın" dedi.

"Gaziantep üretim azmini hiç kaybetmedi"

GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Uygur da toplantıda yaptığı konuşmada, borsanın 2023 yılı faaliyetleri ile 2024'te hizmete kazandırılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Deprem felaketinin 1. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Uygur, "2023 yılı küresel krizlerin, savaşların ve yıkıcı doğa olaylarının yaşandığı zor bir dönem olarak tarihteki yerini aldı. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi ruhumuzda uzun yıllar kapanmayacak derin yaralar açtı. Depremde kaybettiğimiz tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine sabırlar diliyorum. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Deprem süreci milletçe tek yürek olup, milli birlik ve kardeşlik ruhuyla yaralarımızı sardığımız bir dönem oldu. GTB olarak hem vatandaşlarımızın yanında olarak hem de işletmelerimizin iktisadi faaliyetlerinin devamının sağlanması noktasında devletimizin ilgili kurumlarıyla sürekli temas halinde bulunduk. Gaziantep deprem sonrası toparlanma sürecinde üretim, istihdam ve ihracat azminden hiç kopmadı. Yılı tüm zorluklara rağmen 10 milyar 71 milyon dolar tutarında bir ihracatla kapatarak, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6'ncı şehri oldu. Şimdi yüksek bir motivasyonla yeni başarı hikayeleri yazmak için tekrar yola çıktık. 2024 yılının savaşlardan ve felaketlerden uzak başarı dolu bir yıl olarak geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında ayrıca GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, 2023 yılında borsada gerçekleşen ürün işlem hacimleriyle ilgili sunum yaptı. - GAZİANTEP