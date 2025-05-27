Gaziantep'ten İSO 500 Listesine 29 Firma

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine giren Gaziantepli 29 firmayı kutladı.

Gaziantep'ten 29 firmanın İSO 500 listesinde yer almasının, kentin sanayi ve üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Açıklanan listeyle birlikte Gaziantep, Anadolu'nun üretim üssü olduğunu bir kez daha ispatladı" dedi.

"Ekonominin süper ligi"

Ekonominin süper ligi olarak değerlendirilen listede yer alan Gaziantepli firmaları kutlayan Başkan Şimşek, bu başarının tesadüf olmadığını belirterek, "Gaziantep sanayisi, yatırım, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye ekonomisine yön veren bir konuma geldi" dedi.

Başkan Şimşek, Gaziantepli sanayicilerin güçlü vizyonu, girişimcilik ruhu ve uluslararası rekabete açık yapısıyla başarıyı sürdürülebilir kıldığını belirterek, "Organize Sanayi Bölgemiz, sunduğu altyapı ve yatırım ortamı ile sanayicilerimizin her zaman yanında. Gaziantep'in üretim kapasitesini artırmak, ihracatta daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu başarı hepimizindir"

İSO 500 listesinde yer alan firmaları tebrik eden Şimşek, bu başarıların aynı zamanda kentin istihdamına, ihracatına ve ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağladığını vurguladı. Şimşek, "Yatırıma ve üretime değer veren, dünya pazarlarında Gaziantep markasını gururla temsil eden tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum. Bu başarı hepimizindir" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP