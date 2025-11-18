Gaziantep'te Yeşil Okullar Projesi Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) iş birliğiyle yürütülen "Yeşil Okullar Projesi", yeni dönem çalışmalarına başladı.

Geçen yıl iki pilot okulda başarıyla uygulanan proje, elde edilen başarılı sonuçların ardından bu yıl 12 okula genişletildi. GTB'de gerçekleştirilen tanıtım ve planlama toplantısına UFÜ Çevre Araştırma Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Yeşil Okullar Proje İl Koordinatörü Feruze Sarıkaya ile projeye dahil olan 12 okulun idarecileri ve öğretmenleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, projenin geçen yıl elde ettiği başarıya dikkat çekerek, "Pilot okullarımızın Yeşil Bayrak Ödülü'ne layık görülmesi, modelin doğruluğunu kanıtladı ve bu yıl kapsamı genişletmemizin önünü açtı" dedi.

Bu yılki temanın "Doğal ve Kültürel Miras" olarak belirlendiğini ifade eden Akıncı, "Bu proje yalnızca çocuklarımızın çevre bilincini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda kültürel değerlerimizi ve yaşadıkları coğrafyanın zengin mirasını tanımalarını sağlayacak. Öğrencilerimizin doğaya ve kültüre karşı sorumluluk bilinci geliştirmelerini hedefliyoruz. Gaziantep olarak çevresel farkındalığı ve kültürel miras bilincini güçlendiren bu eğitim modeliyle örnek bir şehir olma yolunda ilerliyoruz."

Akıncı, ayrıca projeye katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmaların, öğrencilerimiz üzerinde hem kalıcı hem de ilham verici etkiler oluşturacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

UFÜ Çevre Araştırma Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz de projenin yeni dönem içerikleri hakkında bilgi verdi. Doğal ekosistemlerin korunması ile kültürel değerlerin yaşatılması arasındaki bağı bütüncül bir yaklaşımla öğrencilere aktaracaklarını kaydeden Gündüz, bu yılın eğitim modelinin "doğa bilgisini kültürel hafızayla birleştiren özgün bir yapıya sahip olduğunu" söyledi.

Proje kapsamında yerel türler ve endemik bitkilerin tanıtılacağını, halk anlatıları, tarihi yapılar ve doğa arasındaki ilişkinin öğrencilerle keşfedileceğini belirten Gündüz, ayrıca miras yürüyüşleri, hatıra fidanları, mahalle miras haritaları, yerel lezzet tanıtımları ve masal-kuş sesi buluşmaları gibi etkinliklerle de çocukların gözlem, anlatım ve köklenme becerilerinin güçlendirileceğini sözlerine ekledi.

GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ise geçen yıl Sevinç Göymen Ortaokulu ve Mehmet Alevli İlkokulu'nda gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgiler paylaştı.

Pilot okulların çevreci faaliyetleriyle Yeşil Bayrak Sertifikası almaya hak kazandığını hatırlatan Bayram, "Bu başarı, projenin sürdürülebilir bir etki oluşturduğunu ve genişletilmesinin doğru bir adım olduğunu gösteriyor" dedi.

Öğrencilerin toprakla temas ettiği, geri dönüşüm alışkanlıkları kazandığı ve enerji tasarrufu uygulamalarını öğrendiği çalışmalarda güçlü bir çevre bilinci oluştuğunu aktaran Bayram, bu yıl 12 okulun katılımıyla farkındalığın daha geniş bir kitleye yayılacağını dile getirdi.

Toplantı, proje kapsamında yeni dönemde uygulanacak faaliyetlerin planlanması ve okul temsilcilerinin görüş alışverişiyle sona erdi. - GAZİANTEP