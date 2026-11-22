Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye'nin nane üretiminin bu yıl yüzde 78'ini karşılaması beklenen Gaziantep'te sezonun son hasadı yapılıyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği kentin coğrafi işaret tescilli ürünlerinden nanede üreticiler sezonun son hasadını gerçekleştiriyor.

Türkiye'de en fazla nane üretimi yapan Gaziantep'te en çok üretim ise Fırat Nehri kıyısındaki Karkamış ilçesinde yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, Karkamış'ın nane üretiminde adından söz ettiren bir ilçe olduğunu belirtti.

Geçen yıl 7 bin 500 dekar alanda 18 bin 900 ton nane rekoltesiyle Türkiye'nin üretiminin yüzde 75'ini karşıladıklarını belirten Sağlam, bu yıl ürün veriminin daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Nane üretiminin çiftçiyi memnun ettiğini ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:

"Bu yıl 7 bin 600 dönüm alanda 19 bin 700 ton gibi bir rekolte beklentimiz var. Türkiye'de nane üretiminin yüzde 78'i Gaziantep'te yapılmakta. İlimizde de üretimin yüzde 55'i Karkamış'ta gerçekleştirilmekte. Kuru nanede dekara 500 kilogram gibi bir verim söz konusu. Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum."

Nanenin diğer ürünlere göre daha avantajlı olduğunu ifade eden Sağlam, kurutma veya paketleme tesisi sayısının artırılacağını, bu kapsamda çiftçilerin talep etmesi durumunda hibe desteğinin olacağını kaydetti.

Çiftçi Ali Yılmaz da nanenin verimde ve fiyatta kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Nane uzun yıllar verim sağlar. Bir defa ekersin 10 yıldan fazla gider. 3 yılda bir ters çeviririz, bitkinin kökünü yenileriz." dedi.

Kaynak: AA