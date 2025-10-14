Gaziantep'te Konkordato Başvuruları Konusundaki Yanlış Algılar Açıklandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'te son günlerde konkordato başvurusunda bulunan firma sayısı konusunda yanlış bir algının oluştuğunu söyledi.

Ünverdi, ekonomik zorluklarla birlikte istenmedik şekilde birçok ilde firmalar tarafından konkordato başvurularının gerçekleştiğini ancak, Gaziantep'te devamlılık arz eden bir bilgi kargaşası sebebiyle konkordato başvurularının mevcudun çok üstünde olduğu gibi bir yanılgıya düşüldüğünün altını çizdi.

Olanı söylemekten çekinmediklerini ancak, yanlış verilen bilgilerin kent sanayisine ve ticaretine zarar vermesi sebebiyle açıklama yapmanın bir zorunluluk haline geldiğini dile getiren Ünverdi, "Konkordato konusu belli kaynaklardan herkesin ulaşabileceği ve takip edilebilir bir konudur. Ancak mevcut kaynakları değerlendirirken dikkatli olunmalıdır. Kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması adına, son iki yılda şehrimizden konkordato başvurusunda bulunan firmalara ilişkin sayı ve mevcut durum şöyledir: Gaziantep'te 2024 yılında 31 adet konkordato kararı alınmıştır. 12 firmanın süreci devam etmektedir. 2025 yılında ise şu ana kadar 25 konkordato kararı alınmıştır. 20 firmanın süreci devam etmektedir. Her konkordato başvurusunun da iflas erteleme ile sonuçlanmadığı bilinmelidir. Örneğin son dönemde peşin sıra 'artış oldu' şeklinde açıklanan listelerde; Önce konkordato başvurusunda bulunan firmanın adı yazılmakta, daha sonra ortakları yazılmakta ve her biri ayrı firmaymış gibi yüksek sayılara ulaşılmaktadır. Halbuki konkordato başvurusunda bulunan tek firma iken aynı firmanın ortaklarının isimlerinin ayrı ayrı yazılması çok daha fazla firma başvuruda bulunmuş gibi bir sonuç çıkarmaktadır. Bu da sayıyı gerçeğin çok üstünde göstermektedir. Buna benzer hatalar yapılmakta olup, daha hassas olunmasında fayda vardır. Ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesine sahip kenti olmasına ve bu büyük işlem hacmine rağmen Gaziantep, sanayi kentleri arasında konkordato başvurularında çok gerilerdedir" dedi.

"Şehrimiz, kredi geri ödemelerinde borcuna en sadık iller arasında yer almaktadır"

Ünverdi, "Şehrimiz, kredi geri ödemelerinde borcuna en sadık iller arasında yer almaktadır. Ayrıca, firmalar için konkordato ilanı son aşamada gerçekleşebilecek bir durumdur. Konkordato sürecinde firmaların iyi analiz edilmesi ve üçüncü taraflara ilişkin borçların güvence altına alındıktan sonra karara bağlanması mağduriyetlerin önüne geçecektir. Ticari ilişkileri olan tüm firmalar ve ekonomik aktivite gözetilmelidir. Bu konuda kamu tarafında da bir çalışma başlatılmıştır ve en kısa sürede sonuçlarının alınmasını beklemekteyiz. Bu doğrultuda: Küresel piyasalar ve ülke ekonomimizdeki daralan şartlardan sanayimiz uzun süredir olumsuz etkilenmekte olup, sorunların çözümü için 7/24 çaba göstermekteyiz. Sektörlerimizden gelen talepleri ilgili mercilerle gerek raporlar halinde gerekse birebir görüşmeler şeklinde iletiyor, her platformda dile getiriyoruz. Tabii ki zorda olan firmalarımızın bu süreci atlatabilmesi ve konkordato sayısının artmaması en büyük isteğimiz. Bu sebeple öncelikli olarak finansman maliyetlerinin düşürülmesi, en büyük ihtiyaç haline gelen kaynak bulma noktasında kredilere erişimin kolaylaştırılması, kamu tarafından girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve kamu maliyesinde kolaylık sağlayacak yapısal adımların atılması öncelikli beklentilerimiz arasında yer alıyor. Bu konulara ivedi çözümler bulunursa firmalarımız biraz olsun toparlanma imkanı bulacak ve işletmelerin devamlılığı sağlanacaktır. Üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliği atılacak adımlarla birlikte firmalarımızın ayakta kalmasına bağlıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP