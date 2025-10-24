Haberler

Gaziantep'te KOBİ'ler için Verimlilik ve Dijital Dönüşüm Etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerjisa Enerji, Gaziantep Ticaret Odası ve IDEMA işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Daha İyi Bir Gelecek Buluşmaları' etkinliğinde, Gaziantepli KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğu ve verimlilikleri ele alındı. Etkinlikte KOBİ'lere yönelik yenilikçi dijital çözümler tanıtıldı ve verimlilik konusuna dikkat çekildi.

Enerjisa Enerji, Gaziantep Ticaret Odası ve IDEMA işbirliğiyle hazırlanan "Daha İyi Bir Gelecek Buluşmaları"nın ilki Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, Gaziantepli KOBİ'lerin verimlilik ve dijital dönüşüm yolculuğu, ekonomik verimlilik, etkili iletişim başlıkları ele alındı.

Etkinlikte, KOBİ'lere yönelik yenilikçi dijital çözümler tanıtılırken, FutureBright araştırma şirketi tarafından hazırlanan "KOBİ'lerin Veri Analitiği Karnesi" raporu da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Enerjisa tarafından kurulan Daha İyi Bir Gelecek Platformu'nun Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Etkinlikte konuşan Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, KOBİ'lerin verimliliklerini artırmalarına destek olmayı ve bu yolda onlara veri temelli karar alma becerileri kazandırmayı öncelikli gördüklerini söyledi.

Taşcıoğlu, bütünsel ekonomik kalkınmanın ana kolaylaştırıcısının verimlilik olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Verimlilik biraz da zor bir kavram. Verimlilik ile verim işi sadece enerji, üretim ve teknolojiyle alakalı değil aslında. O yüzden bu işe bir verim haritası ve verimlilik araştırması ile başlamıştık. Verimlilik bugün bütünsel ekonomik kalkınmanın birinci kolaylaştırıcısı ve hızlandırıcısıdır. Bugün Gaziantep'te olmak, ilkini burada yapmak, bundan sonra da umuyorum başka şehirlerde yeniden benzer hazırunlarda bir arada olmak planlarımızda."

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise büyümenin anahtarının kaynakları tüketmekte değil, kaynakları akıllıca yönetmekte olduğunu ifade etti.

Enerji verimliliği, dijital araçlar ve veri analitiğinin geleceğin üretim modelini tarif ettiğini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ben inanıyorum ki Gaziantep iş dünyası değişime hazır. Yeter ki bu süreçte elimizi taşın altına hep birlikte koyalım. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum olarak omuz omuza verirsek; daha verimli, daha adil, daha sürdürülebilir bir Türkiye'ye ulaşabiliriz. Gaziantep'ten yükselecek bu vizyonun, tüm Türkiye'ye ilham olacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Ekonomi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Bodrum açıklarında tekne battı, yedi göçmen öldü

Bodrum açıklarında can pazarı! Tekne battı, çok sayıda ölü var
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.