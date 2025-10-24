Gaziantep'te KOBİ'ler için Verimlilik ve Dijital Dönüşüm Etkinliği

Enerjisa Enerji, Gaziantep Ticaret Odası ve IDEMA işbirliğiyle hazırlanan "Daha İyi Bir Gelecek Buluşmaları"nın ilki Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, Gaziantepli KOBİ'lerin verimlilik ve dijital dönüşüm yolculuğu, ekonomik verimlilik, etkili iletişim başlıkları ele alındı.

Etkinlikte, KOBİ'lere yönelik yenilikçi dijital çözümler tanıtılırken, FutureBright araştırma şirketi tarafından hazırlanan "KOBİ'lerin Veri Analitiği Karnesi" raporu da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Enerjisa tarafından kurulan Daha İyi Bir Gelecek Platformu'nun Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Etkinlikte konuşan Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, KOBİ'lerin verimliliklerini artırmalarına destek olmayı ve bu yolda onlara veri temelli karar alma becerileri kazandırmayı öncelikli gördüklerini söyledi.

Taşcıoğlu, bütünsel ekonomik kalkınmanın ana kolaylaştırıcısının verimlilik olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Verimlilik biraz da zor bir kavram. Verimlilik ile verim işi sadece enerji, üretim ve teknolojiyle alakalı değil aslında. O yüzden bu işe bir verim haritası ve verimlilik araştırması ile başlamıştık. Verimlilik bugün bütünsel ekonomik kalkınmanın birinci kolaylaştırıcısı ve hızlandırıcısıdır. Bugün Gaziantep'te olmak, ilkini burada yapmak, bundan sonra da umuyorum başka şehirlerde yeniden benzer hazırunlarda bir arada olmak planlarımızda."

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise büyümenin anahtarının kaynakları tüketmekte değil, kaynakları akıllıca yönetmekte olduğunu ifade etti.

Enerji verimliliği, dijital araçlar ve veri analitiğinin geleceğin üretim modelini tarif ettiğini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ben inanıyorum ki Gaziantep iş dünyası değişime hazır. Yeter ki bu süreçte elimizi taşın altına hep birlikte koyalım. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum olarak omuz omuza verirsek; daha verimli, daha adil, daha sürdürülebilir bir Türkiye'ye ulaşabiliriz. Gaziantep'ten yükselecek bu vizyonun, tüm Türkiye'ye ilham olacağına yürekten inanıyorum."