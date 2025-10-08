Gaziantep'te Kadınların Acı Biber Salçası Mesaisi Başladı

Gaziantep'te kırmızı biber hasadının ardından başlayan kış hazırlıkları kapsamında salça üretimi yapan kadınların 'acı' mesaisi devam ediyor. Salçalık biberler, meşakkatli bir sürecin ardından kadınların elinde salçaya dönüştürülüyor, lezzeti ve kalitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan salça yapımıyla kadınlar ev ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra geleneksel mirası da devam ettiriyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte evlerin yanı sıra işletmelerde de kışlık salça hazırlıkları hız kazandı. Kadınlar, acı ve tatlı biber çekimi yapan işletmelerde çalışarak biberden kazandıkları parayla da aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Salçalık biberler, meşakkatli bir sürecin ardından kadınların elinde salçaya dönüştürülüyor

Tarlalardan toplandıktan sonra çuvallara doldurulan salçalık biberler, meşakkatli bir sürecin ardından kadınların elinde salçaya dönüştürülüyor. Biber çekim işletmelerinde imece usulüyle çalışan kadınlar, yıkayıp çekirdeklerinden ayırdıkları biberleri çekim makinesine gönderiyor. Makinelerde çekilen acı ve tatlı biberler, ayrı olacak şekilde daha sonra 25 kilogramlık bidonlara konuluyor. Evlere götürülen ve tuzlanarak kuruması için güneş gören açık alanlara serilen salça bir hafta boyunca güneşin altında bekletiliyor. Gün içerisinde sık sık kontrol edilerek karıştırılan salça, suyunu iyice çekmesinin ardından tuz konularak tüketime hazır hale geliyor. Kadınların bin bir emek ve zahmetle hazırladığı salça daha sonra sofralardaki yerini alıyor.

Aile bütçelerine katkıda bulunmak için özenle çalışıyor, günde 30 ton biberi salçaya dönüştürüyorlar

Maharetli kadınlar, kilolarca acı ve tatlı biberleri salça haline getirmek için sabahın erken saatlerinde bir araya geliyor. İşletmelerde özenle çalışan kadınlar, zahmetli olsa da aile bütçelerine katkıda bulunmanın yanı sıra kış hazırlıkları için mesai yapıyor. Kadınlar, çeşitli yemeklerde kullanılmak üzere hazır hale getirilen biberleri salçaya dönüştürmek için akşam saatlerine kadar çalışıyor. Ev ekonomisine katkıda bulunmak için çalışan kadınlar, günde 30 ton biberi salçaya dönüştürüyor.

Üretilen biber salçası, lezzeti ve kalitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Acı ve zor olsa da bu işi yapmak zorunda olduklarını belirten kadınlar, imece usulüyle yaptıkları salçayı hazırlamak için büyük emek verdiklerini dile getirdiler. Gaziantep'te üretilen biber salçasının lezzeti ve kalitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini dile getiren kadınlar, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından biberleri salçaya dönüştürerek evlerine ekmek parası götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Kadınlar olarak para kazandığımız için çok mutluyuz"

Biber hasadı ile birlikte başlayan salça sezonu boyunca aile ekonomisine katkıda bulunmak için çalıştıklarını belirten kadınlardan Birgül Yağmur, "Sabah saat 08.00'de evden geliyoruz, akşam saat 22.00'a kadar çalışıyoruz. Gün boyu hijyenik ortamda biber temizliyoruz ve çekilen biberler salça oluyor. Kadınlar olarak para kazandığımız için çok mutluyuz. Çalışmak ve insanın emek vererek para kazanması çok güzel. Acıdan ve alnının akıyla para kazanmak daha güzel ve bizi daha mutlu ediyor. Biber temizlerken acıdan dolayı zorlanıyoruz ama ekmek parası için çalışmak zorundayız. Burada çalışarak aile bütçemize katkıda bulunuyoruz" dedi.

"Aileme yardımcı olmak için çalışıyorum, acı biber temizlerken acısı nedeniyle zorlanıyorum"

Ailesine destek olmak için çalışan üniversite öğrencisi Selime Demir de ekimden hasada, biberin salça haline gelmesine kadar her aşamasında kadınların büyük emeğinin bulunduğuna dikkat çekerek, "Aileme yardımcı olmak için çalışıyorum. Tatlı ve acı biber çekimi yapıyoruz. Biberleri temizliyoruz. Tatlı biber temizlerken pek fazla sorun olmuyor ama acı biber temizlerken acısı nedeniyle zorlanıyoruz. Aşırı derecede öksürüyoruz. Burada ablalarımız ve teyzelerimiz çalışıyor. Ekmeğimizi adeta acıdan çıkarıyoruz" diye konuştu.

"Kadınlar biber temizlemede daha iyi ve tecrübeli oldukları için kadın çalıştırıyoruz"

İşletme sahibi Celal Yazgan da, "17 bayan çalışanımız var. Her makinenin başında 8 kadın var. Kadınlar burada biber temizliyor, ayıklama yapıyor. Biber çekiminde özellikle kadın eleman çalıştırıyoruz. Çünkü kadınlar tesisleşme olmadan önce geleneksel yöntemlerde mahallede bir araya gelir, biberleri salça yaparlardı. Kadınlar biber temizlemede de daha iyi ve tecrübeli oldukları için biz de kadın çalıştırıyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP