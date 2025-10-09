Haberler

Gaziantep'te İnovasyon ve Teknoloji Toplantısı Düzenlendi

Gaziantep'te İnovasyon ve Teknoloji Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik İnisiyatifi' toplantısında, teknolojinin hızla geliştiği ve inovasyon ekosisteminin önemine vurgu yapıldı.

Avrupa Birliği Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik İnisiyatifi" toplantısı düzenlendi.

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda, Türkiye'de birçok kurumun yenilikçi çağa ayak uydurduğunu belirtti.

Teknolojinin hızla geliştiğine işaret eden Özcan, "Üniversiteler, teknokentler, kurum ve kuruluşlar inovasyonla ilgili yenilikçi teknolojilerin dizayn edilmesi için var gücüyle çalışıyor. Programın amacı, Avrupa'da teknoloji, inovasyon ve yenilikle ilgili bir ekosistem oluşturmaktır. Bunun için üniversiteleri, araştırmacıları, AR-GE merkezlerini, şirketleri, girişimcileri ve karar alıcıları bir araya getirebilecek çalışmalar organize ediliyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu toplantıların önemli olduğunu söyledi.

Avrupa Birliğinin önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Bir kere savaşları durduracağız. Savaşın kazananı yok. Zaten Avrupa Birliği savaşları durdurmak için kuruldu. Biz, Yunus Emre'nin söylediği, 'gelin tanış olalım, işi kolay kılalım' dediği bir medeniyetten geliyoruz. Biz, 'biz gelmedik kavga için dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.' diyen bir medeniyetten geliyoruz. Yüce Peygamberimiz 1400 yıl önce 'öldürme' diyor. Biz öldüremeyiz. Avrupa Konseyi ile birlikte küresel ısınmanın durdurulduğu, ölümlerin durdurulduğu, dünyanın barış dünyasına dönüştürüldüğü bir hayalimiz var."

Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu da programla çağın en kritik kavramları olan bilgi, yenilik, işbirliği ve teknolojinin buluştuğunu ifade etti.

Dünyanın artık geleneksel yöntemlerle yönetilmediğini söyleyen Tarakçıoğlu, dünyanın bilimsel araştırmalar ve teknolojiyle şekillendiğini belirtti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Ekonomi
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Ateşkes onaylandı, peki şimdi ne olacak? İşte Gazze'de adım adım yaşanacaklar

Ateşkes onaylandı, peki şimdi ne olacak? İşte gün gün yaşanacaklar
Türkiye'ye ait bir SİHA, Gazze'deki ateşkes sonrası Akdeniz'de ay yıldız çizdi

Gazze'deki ateşkes sonrası Türk SİHA'sının verdiği mesaja bakın
ABB'den sürpriz karar! Melek Mosso konseri iptal edildi

Soruşturma başlatılan ABB'den sürpriz Melek Mosso kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
ABB'den sürpriz karar! Melek Mosso konseri iptal edildi

Soruşturma başlatılan ABB'den sürpriz Melek Mosso kararı
title