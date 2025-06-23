Gaziantep'te İkiz Dönüşüm Buluşmaları Gerçekleştirildi

İş Bankası ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) işbirliğiyle başlatılan " Osb'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları"nın ikincisi Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital ve yeşil dönüşümü birlikte ifade eden ikiz dönüşümün Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerine ( Osb ) yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen etkinlik serisinin ikinci ayağı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde yapıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen dijital ve yeşil dönüşümün birlikte ele alındığı "İş Dünyasında İkiz Dönüşüm Yolculuğu" panelinde, İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, KOSGEB Proje Yönetimi Daire Başkanı Faruk Kahvecioğlu ve Liva Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Uzer KOBİ'lerin dönüşüm süreçlerindeki kazanımları, karşılaştıkları zorluklar, finansman kaynakları ve regülasyonlara uyum gibi başlıklarda değerlendirmelerini paylaştı.

İkiz dönüşümün artık bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunun altını çizen katılımcılar, iş dünyasının sürdürülebilir ve dijital bir geleceğe uyum sağlaması için birlikte hareket etmesi gerektiği mesajını verdi.

" Osb'ler sanayileşmenin en önemli yapı taşları"

Açıklamada programdaki açılış konuşmasına yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, yüksek katma değerli üretimi, stratejik konumu, gelişmiş lojistik altyapısı ve girişimci sanayicileri ile Gaziantep'in 2024 ihracatının 10 milyar doları aştığını belirtti.

Fiziksel büyüklük, aktif işletme sayısı ve istihdam açısından Türkiye'nin en büyük Osb'si konumunda olan Gaziantep Osb'nin ihracat odaklı üretimiyle Türk sanayisine ve dış ticaretine büyük katkı sağladığını ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşunun 600'den fazlasının Osb'lerde yer aldığını, Osb'lerin sanayileşmenin en önemli yapı taşlarından biri olduğu belirtti.

Yılmaz, tüm sektörlerde olduğu gibi organize sanayi bölgelerinde de dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde sanayi kuruluşlarının yeşil dönüşümü iş modellerine entegre etmesi gerektiğini vurguladı.

Karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda 2026'ya kadar sürdürülebilir finansman alanında 300 milyar liralık kaynakla yeşil dönüşüme katkı sağlamayı taahhüt ettiklerini belirten Yılmaz, bu taahhüdü 2026 yılı gelmeden yerine getirdiklerini aktardı.

Yılmaz, sürdürülebilir finansman alanındaki odaklanmayı sürdüreceklerini ve KOBİ'lerin ikiz dönüşümünü stratejik bir alan olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin ikiz dönüşüm süreçlerini tamamlayabilmesinin ancak bütünsel bir bakış açısıyla üretilecek çözümlerle mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Geçtiğimiz yıl MEXT Teknoloji Merkezi iş birliğiyle '100 KOBİ'nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu' projemizi hayata geçirdik. KOBİ'lerin üretim bantlarının yönetsel süreçlerinin dijitalleşmesi, enerji verimliliği yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gereken noktalarda en uygun maliyetlerle finansman desteği sağlanması konusunda hep yanındayız.

OSBÜK ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız protokol ile de Osb'lerde faaliyet gösteren işletmelerin; dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarından teminat mektubuna, ihracat işlemlerinden işletme giderlerine kadar tüm finansman ihtiyaçları için avantajlı faiz oranları ve esnek vade imkanı sunduğumuz OSB Finansman paketimizi hayata geçirdik. Paketimiz ile bugüne kadar, 1,910 adet işletmeye 13,5 milyar lira nakdi ve 8 milyar lira gayrinakdi kredi kullandırımı gerçekleştirdik. Ülkemizin sanayisine destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Dijitalleşme ve çevreci üretim süreçlerine geçmek, değişime ayak uydurmak ortak hedef olmalı"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcısı Cengiz Şimşek de konuşmasında ikiz dönüşümün hem sanayi değil hem de sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından hayati önem taşıdığını, iç ve dış pazardaki rekabet gücünü koruyabilmek için kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Son dönemde, üretimde rekabetin sadece maliyet ve kaliteyle sınırlı olmadığına, aynı zamanda çevresel sorumluluk ve teknolojik yeterlilikle de ölçüldüğüne dikkati çeken Şimşek, "Dijitalleşmeyi başaramayan, üretimini çevreye duyarlı hale getiremeyen işletmeler, sadece iç pazarda değil, ihracatta da ciddi engellerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, Sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı için dijitalleşme ve çevreci üretim süreçlerine geçmek, değişime ayak uydurmak hepimizin ortak hedefi olmalı." değerlendirmelerinde bulundu.

OSBÜK'ün temel misyonunun organize sanayi bölgelerine yol göstermek olduğunu aktaran Şimşek, OSBÜK olarak, yeşil dönüşüme uyum süreçlerine destek olmak üzere 81 ilde 413 organize sanayi bölgesinde yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.