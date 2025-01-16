Gaziantep'te Girişimcilik ve İnovasyon Temalı Toplantı Düzenlendi

Gaziantep Ticaret Odasında (GTO), globalleşme, inovasyon, akıllı sistemler ve yapay zekanın konuşulduğu "İş'in Geleceği ve Global İş Dünyasında Başarının Yolu" toplantısı düzenlendi.

Kuika System Optima ve System Capital Yönetim Kurulu Başkanı, Microsoft ve Turkcell'in eski CEO'su Süreyya Ciliv'in de tecrübe paylaşımında bulunduğu etkinlikte başarının yolları, girişimcilik ekosistemi ve yeni teknolojilerin şirketlere sunduğu fırsatlar konuşuldu. Toplantıda konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, çok hızlı bir dönüşüm sürecinde olan dünyada güçlü liderlik, doğru vizyon ve inovatif yaklaşımların, başarının temel anahtarı olduğunu vurguladı.

Süreyya Ciliv'in global arenada iz bırakmış bir lider olduğunu ve GTO üyeleriyle bir araya gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Yıldırım, "Kendisi, Microsoft ve Turkcell gibi devlerin yönetiminde sergilediği vizyoner liderlik ve inovatif yaklaşımlarıyla bizlere ilham veren bir isim. Aynı vizyonerliğini şimdi de Kuika System Optima ve System Capital Yönetim Kurulu Başkanlığında görüyoruz. Süreyya Bey'in başarı hikayesi, hepimiz için rehber niteliğinde, özellikle de genç girişimcilerimiz için" dedi.

"Girişimcilik ekosistemi için önemli projelere imza atıyoruz"

Konuşmasının devamında GTO olarak Gaziantep'in girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve gençleri desteklemek adına önemli projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Yıldırım, "Bunlardan biri, İstasyon Gaziantep Projesi. Şehrimizin girişimcilik ruhunu, teknolojiyle harmanlayan bu merkez, gençlerimizin etkili fikirlerini hayata geçirmelerine imkan sağlıyor. Aynı zamanda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bir parçası olarak Odamız koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu da geleceğin liderlerini yetiştirme misyonuyla gurur duyduğumuz bir platform. Biliyoruz ki; Gaziantep'in girişimcilik kültürü ve tarihi üretim gücü yalnızca yerel değil, küresel başarı hikayelerine de zemin hazırlıyor. Açık konuşmak gerekirse ekosistemizde geliştirilmesi gereken taraflardan biri inovasyon. Bugünkü etkinliğimizin, bu noktada ekosistemi daha da zenginleştireceğine ve gençlerimize ilham vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

"Sadece Türkiye'ye odaklanarak global rekabette başarılı olamazsınız"

Başkan Yıldırım'ın ardından kürsüye gelen Kuika System Optima ve System Capital Yönetim Kurulu Başkanı, Microsoft ve Turkcell eski CEO'su Süreyya Ciliv ise İş'in Geleceği adlı sunumunda başarının yöntemlerini ve lider olmayı anlattı. Dünya piyasasının Türkiye piyasasından yaklaşık 100 kat büyük olduğunu dile getiren Ciliv, sadece yerel değil dünya pazarında da yer alınması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece Türkiye'ye odaklanarak global rekabet ortamında başarılı olamazsınız. Globalleşmek, yeni pazarlara açılmak ve inovatif çözümlerle fark oluşturmak bir zorunluluktur" dedi.

Konuşmasının devamında Civil, "İş dünyasındaki başarının temeli de insan ve müşteri odaklı olmak. Bir işin başarılı olabilmesi için en önemli nokta müşteri odağı. İyi ve başarılı bir iş, müşteriye A'dam Z'ye bir deneyim yaşatmalı, güvenilir, faydalı, farklı ve eşsiz olmalı. İyi bir işin sürdürülebilirliği için akıllı sistemlerle desteklenmesi de oldukça önemli. Makinelerinizi ve süreçlerinizi akıllı sistemlerle donatın. Bu, hem maliyetleri düşürür hem de süreçleri hızlandırır. Akıllı sistemler, şirketlerin global pazarlarda öne çıkması için kritik bir role sahiptir" şeklinde konuştu.

Etkinlik, Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden'in moderatörlüğünde, Kuika Software Genel Müdür'ü Stefano Tito'nun da katıldığı panelin ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi. - GAZİANTEP