Gaziantep'te Gençler İçin Öncü Proje: 'Güç Gençte, Gelecek Gaziantep'te'

Gaziantep'te Gençler İçin Öncü Proje: 'Güç Gençte, Gelecek Gaziantep'te'
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Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğiyle hayata geçirilen projede, üniversite gençleri sanayinin deneyimlerinden faydalanacak, kişisel gelişim fırsatları elde edecek ve istihdam edilebilirliklerini artıracak.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Türkiye'de örneğine az rastlanır bir üçlü iş birliğine imza atarak gençlerin sadece iş gücünün bir parçası değil, değişimin öncüsü olacağı bir model sunuyor.

"Güç Gençte, Gelecek Gaziantep'te" projesiyle üniversiteli gençler, sanayinin tecrübesi, akademinin bilgi birikimi ve sivil toplumun dinamizmiyle buluşacak. Ekim ayında yapılacak çalıştay ile başlayacak olan proje, gençlerin sadece kariyer yolculuklarına değil, yaşadıkları şehre duydukları aidiyete de katkı sunmayı hedefliyor.

İstihdama ve yerel üretime destek

Proje kapsamında Gaziantep'teki gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyecek çok yönlü bir program hazırlandı. Türkiye'nin en yaygın gençlik vakfı TOG tarafından; gençlere yönelik kişisel gelişim, liderlik, sosyal sorumluluk ve iş hayatına hazırlık başlıklarında kapasite geliştirme ve farkındalık eğitimleri düzenlenecek.

Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan gençler; deneyimli sanayiciler ve akademisyenlerle birebir mentor-menti eşleşmeleriyle kendilerine özel yol haritaları oluşturacak. Programın son aşamasında ise gençler, projeye destek veren firmalarda staj yaparak sanayi dünyasını yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı elde edecek. Böylece gençlerin istihdam edilebilirliklerine ve yerellerinde toplumsal fayda sağlamalarına imkan oluşturulacak.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Seçkin Karataş, "Gençlerin ve onların değişim hayallerine destek olmak için büyük bir gönüllülük hareketiyle 2002 yılında kurulan TOG olarak en temel misyonlarımızdan biri gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve onları topluma katkı sunan bireyler olarak desteklemek. Gaziantep gibi üretim gücü yüksek bir şehirde, gençleri sanayi ve akademiyle buluşturarak çok boyutlu bir gelişim alanı oluşturacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. TÜİK verilerine göre; Türkiye'de 15-24 yaş genç işsizliği yüzde 15-16 bandında seyrediyor. Gaziantep'te de bu oranın yaklaşık olarak aynı düzeyde olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla 'Güç Gençte, Gelecek Gaziantep'te' projesi, yalnızca kaygıları azaltmakla kalmayıp, gençleri güçlü ve nitelikli iş gücüne dönüştürerek bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak. Bu proje sadece gençlerin değil, kentimizin ve ülkemizin geleceği için de çok kıymetli" dedi.

Genç istihdamına ve nitelikli iş gücüne büyük önem verdiklerinin altını çizen Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olarak öne çıkan Gaziantep'te gerçekleştireceğimiz bu proje ile sanayimizin tecrübelerini genç kuşaklarla paylaşarak sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz. Gençlerin üretim süreçlerine dahil olması ve iş dünyasına güçlü bir adımla girebilmesi için bu tür iş birliklerini artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu proje sayesinde gençlerimiz yalnızca iş gücü piyasasına daha donanımlı bireyler olarak katılmakla kalmayacak, aynı zamanda yaşadıkları çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak toplumsal fayda üretme konusunda da öncülük edecekler. GSO olarak gençlerimizin yanında olmaya, onları üretim ve yenilik odağında desteklemeye devam edeceğiz. Projede emeği geçen tüm kurumlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gaziantep, geleceğini gençlerle birlikte inşa ediyor

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Türkiye'de bir ilke imza atarak gençlerin sadece iş gücü olarak değil, değişimin öncüsü olarak güçlendirileceği bir iş birliğine adım attı.

"Güç Gençte, Gelecek Gaziantep'te" projesiyle, üniversite gençliği sanayiyle, sosyal sorumluluk bilinciyle ve kişisel gelişim fırsatlarıyla buluşacak. Ekim ayında başlayacak olan proje, gençlerin sadece kariyer yolculuklarını değil, yaşadıkları şehre duydukları aidiyeti de güçlendirmeyi hedefliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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