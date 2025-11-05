Haberler

Gaziantep'te Erasmus+ Projesi Kapsamında Türk ve Yabancı Öğrenciler Buluştu

Gaziantep'te Erasmus+ Projesi Kapsamında Türk ve Yabancı Öğrenciler Buluştu
Güncelleme:
Gaziantep Ticaret Odası ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Erasmus+ Projesi etkinliği, 10 farklı ülkeden gelen öğrencileri Türk öğrencilerle buluşturdu. Etkinlikte, Gaziantep'in ekonomik ve kültürel potansiyeli hakkında bilgiler verildi ve grup çalışmalarıyla sona erdi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde Erasmus+ Projesi kapsamında düzenlenen etkinlik ile Türk ve yabancı öğrenciler bir araya getirildi.

Gaziantep Ticaret Odası ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Avrupa Birliğinin en fazla ilgi çeken programlarından biri olan Erasmus+ kapsamında 10 farklı ülkeden Gaziantep'e gelen öğrenciler Türk öğrencilerle buluşturuldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştirerek Gaziantep ve Gaziantep Ticaret Odası hakkında etkinlik katılımcısı öğrencileri bilgilendiren GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, "Gaziantep, Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden biri olarak girişimci ruhu ve güçlü sanayi altyapısıyla tanınmaktadır. Şehrimiz aynı zamanda tarih, kültür ve yeniliğin bir araya geldiği bir şehir. Gastronominin ve iş birliğinin şehri olan Gaziantep, geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan gerçek bir köprüdür. Gaziantep Ticaret Odası olarak bizler de 40 bini aşkın üyemizin rekabet gücünü artırmak, yenilikçiliği ve dijital dönüşümü teşvik etmek, uluslararası iş birliklerini geliştirmek için çalışıyoruz. Ulusal ve AB destekli projelerimiz aracılığıyla daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve girişimci bir bölgesel ekonomi inşa etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Gaziantep Ticaret Odasının yürüttüğü dış kaynaklı çalışmalar, kurum faaliyetleri ve projeler hakkında da GTO Dış İlişkiler ve Proje Geliştirme Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Liudmyla Yıldırım sunum yaptı.

Etkinlik, Avrupalı katılımcılar ve Türk üniversite öğrencilerinin grup çalışmalarıyla sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
