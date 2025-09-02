Gaziantep'te E-ihracat Eğitimi ve İhracatın Önemi Vurgulandı

Gaziantep'te "İhracatın Kahramanları Projesi" kapsamında e-ihracat eğitimi verildi.

Güvenilir Ürün Platformu'nun Ticaret Bakanlığının desteği ve yönlendirmesi ile ülke genelinde başlattığı "İhracatın Kahramanları Projesi'nin" ilk il buluşması Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, odanın konferans salonunda düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını döneminde e-ihracatın ne kadar önemli olduğunu anladıklarını, ihracatı uzaktan yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Gaziantep'in 160 alanda üretim yaptığını ve 10 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Ünverdi, üretmek ve istihdamı korumak zorunda olduklarını, ürettiklerini de satmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ise ihracatta Türkiye'nin dünyada yüzde 1 civarında pay aldığını belirtti.

Türkiye'nin her türlü olumsuz ve durgunluğa rağmen bu yüzde 1'lik payını kaybetmediğini dile getiren Toprak, "İhracat yapan insanların e-ihracatta da başarılı olması gerektiğini düşünüyorum ama maalesef öyle değil. E-ihracattaki payımız bildiğim kadarıyla binde bir bile değil. Bunu çözmemiz gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara e-ihracat eğitimi verildi.