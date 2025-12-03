Gaziantep'te coğrafi tescil işareti alan ürünlere katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verildi

Gaziantep'te coğrafi işaret tescili alan ürünlere değer katanlar için teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Gaziantep'in tescilli ürün sayısında diğer kentlere öncülük ettiğini söyledi.

Tescilli ürün sayısını artırmak istediklerini dile getiren Durak, şöyle konuştu:

"Gaziantep, patentler, tasarımlar, markalar konusunda da gerçekten Türkiye'nin en önde gelen illeri arasında yer alıyor. Gerçekten bölgemizin çalışmaları çok gurur verici. Coğrafi tescil konusunda da biz elimizden gelen gayretleri çalışmaları bundan sonra da devam ettireceğiz. AB süreçleri devam eden başvuruların süreçleri konusunda da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kente ait ürünlerin tescil alma konusunda işbirliklerine hazır olduklarını belirterek, "Coğrafi işaret aslında bizim ecdadımıza saygımızdır. Bizim ecdadımız, atalarımız, büyüklerimiz, dedelerimiz, bu topraklarda o ürünleri bu hale getirdi, bize emanet etti ve miras bıraktı. Aslında hepimize şunu söyledi, 'Ey torunumun torunu bak ben senin için bunu böyle bu hale getirdim sen git bunun tescilini al, bir kazanacağına beş kazan. Bizi ve geçmişinizi de unutma, bunları ileriye doğru da bırak ve buna da sahip çık.' Coğrafi işaretin aslında bize tam olarak söylediği bu." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise tescilli ürün sayısını yükseltmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından, coğrafi tescil alan ürünlere katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verildi.