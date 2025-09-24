Gaziantep'te Barak Sulaması Projesi İçin İmzalar Atıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te 93 bin dekardan fazla alanı Fırat Nehri'nin sularıyla buluşturacak Barak Sulaması Projesi'nde imzaların atıldığını belirterek, "3 milyar liraya mal olacak projenin tamamlanmasıyla birlikte, Birecik Barajında depolanan Fırat'ın serin suları, Barak Ovası'na ulaşacak ve artık Fırat, Barak türkülerinde bereketin adı olacak" dedi.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 2'nci Kısım (Barak Sulaması) Projesi'nin ihale sürecinin tamamlanarak yapım sözleşmesinin imzalandığını belirtti. Bakan Yumaklı, Barak Sulaması Projesi'nin ülke tarımına güç katacak yıldız projelerden biri olduğunu belirterek, "Bereketli hilalin kadim kenti olan gazi şehrimiz, Barak Sulaması Projesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün tarımsal altyapı yatırımlarından aslan payını almakta. Bu bağlamda, Gaziantep ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Yetiştirdiği tarım ürünleriyle marka şehirlerimizden biri olan Gaziantep'in su kaynaklarının etkin kullanımı ve tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması amacıyla inşa edilecek Barak Sulaması tamamlandığında 93 bin 350 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak. 3 milyar liraya mal olacak projenin tamamlanmasıyla birlikte, Birecik Barajında depolanan Fırat'ın serin suları, Barak Ovası'na ulaşacak ve artık Fırat, Barak türkülerinde bereketin adı olacak" dedi.

'GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İNŞA EDECEĞİZ'

Bakan Yumaklı, proje kapsamında; toplam uzunluğu 12 bin 910 metre olan 6 adet tahliye kanalı, 285 kilometre uzunluğunda kapalı sistem borulu şebeke ve bin 484 adet sanat yapısı inşa edileceğini belirterek, "Projenin işletme safhasında sürdürülebilir olması adına ise pompa istasyonlarımızın enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla proje muhtevasında 9.4 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santrali inşa ederek çiftçilerimizin suya erişimini daha ekonomik hale getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

10 BİN KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM

Barak Sulaması Projesi'nin bölge ekonomisine yapacağı katkıya da değinen Yumaklı, "Projemizin hayata geçirilmesiyle 2025 yılı rakamlarıyla milli ekonomiye yılda yaklaşık 1 milyar liralık katkı sağlaması planlanıyor. Bu önemli yatırım, bölge üreticimizin gelir seviyesini yükseltirken aynı zamanda bölge ekonomisinin kalkınmasında da lokomotif rol üstlenecek. Proje tamamlanarak bölgede sulu tarıma geçilmesiyle bitki paterninde yaşanacak önemli değişiklikle birlikte 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacağı öngörülüyor. Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.