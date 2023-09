Gaziantep, İSO 500'de 28 firma ile yer aldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun açıklandığı İSO 500'de, Gaziantep'ten 28 firmanın yer aldığını belirterek, yaşanan küresel krizler ve deprem felaketinin olumsuz etkilerine rağmen Gaziantepli firmaların yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ettiğini söyledi.

İSO 500'de yer alan Gaziantepli firmaları kutlayan Akıncı, üretimde birçok sektörde Türkiye'nin amiral gemisi görevini üstlenen Gaziantep'in gelecek yıllarda çok daha fazla firmayla listede yer alacağına yürekten inandıklarını ifade etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırma Sonuçlarını" değerlendirdi.

Gaziantep'in 2022 yılında İSO 500'de 33 firmayla yer aldığını hatırlatan Akıncı, "Listenin her geçen yıl Anadolu lehine geliştiği, Anadolu firmalarının her yıl İSO 500'de daha fazla yer almaya başladığı bir dönemde, firma bazında yaşanan kısmi düşüşü bir kayıp olarak değerlendirmiyoruz. Dünyanın küresel krizlerle mücadele ettiği, salgın hastalığın izlerinin tam olarak silinemediği bir dönemde büyük bir deprem felaketi yaşadık. Büyük kayıplar ve acılar yaşadığımız, iktisadi faaliyetlerin durduğu bu dönemde firmalarımız gerek üretimsel gerekse de mali veri paylaşımı noktasında zaman kayıpları yaşadı. Bu durum ister istemez mevcut tabloya etki etti. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen her zaman ayaklarının üzerinde durmayı başaran Gaziantep üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. İSO 500'de iller arasında 5'inci sırada yer alıyoruz. Biz bu başarının ileriki yıllarda çok daha iyi noktalara geleceğine gönülden inanıyoruz. İşletmelerimiz yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek. Bu düşüncede her zaman özveriyle çalışan sanayicilerimizi ve Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan tüm firmalarımızı canı gönülden kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP