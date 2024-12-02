Gaziantep'in İhracatı Kasım'da Yüzde 7,8 Düştü

Gaziantep ihracatı, Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,8 düşerek 862 milyon 841 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep, kasım ayı ihracatıyla birlikte Ocak-Kasım döneminde ise 9 milyar 79 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Her şeye rağmen özverili çalışmalarıyla Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sunan ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep'in ihracattaki düşüşünü küresel ticaretteki daralmaya ve maliyet baskısına bağlayan Başkan Yıldırım, "Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre maalesef yüzde 7,8 düşüşle 862 milyon 841 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Gaziantep'imizin potansiyelinin bu olmadığını çok net biliyoruz. Ancak küresel ticarette yaşanan daralmanın yanı sıra ülkemizdeki maliyetlerin oluşturduğu baskı maalesef rekabet gücümüzü giderek azaltıyor. Haliyle bu durum verilerimize de olumsuz yansıyor. Umut ediyoruz ki bu gidişatı değiştirmek adına sunduğumuz çözüm önerileri karar vericilerimiz tarafından dikkate alınır" diye konuştu. - GAZİANTEP