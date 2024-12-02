Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Gaziantep'in İhracatı Kasım'da Yüzde 7,8 Düştü

Gaziantep'in İhracatı Kasım'da Yüzde 7,8 Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Kasım ayı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 7,8 azalarak 862 milyon 841 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı, küresel ticaretteki daralma ve maliyet baskılarının bu düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Gaziantep ihracatı, Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,8 düşerek 862 milyon 841 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep, kasım ayı ihracatıyla birlikte Ocak-Kasım döneminde ise 9 milyar 79 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Her şeye rağmen özverili çalışmalarıyla Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sunan ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep'in ihracattaki düşüşünü küresel ticaretteki daralmaya ve maliyet baskısına bağlayan Başkan Yıldırım, "Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre maalesef yüzde 7,8 düşüşle 862 milyon 841 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Gaziantep'imizin potansiyelinin bu olmadığını çok net biliyoruz. Ancak küresel ticarette yaşanan daralmanın yanı sıra ülkemizdeki maliyetlerin oluşturduğu baskı maalesef rekabet gücümüzü giderek azaltıyor. Haliyle bu durum verilerimize de olumsuz yansıyor. Umut ediyoruz ki bu gidişatı değiştirmek adına sunduğumuz çözüm önerileri karar vericilerimiz tarafından dikkate alınır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
img

Aldatırken yakalanan kadın ortalığı savaş alanına çevirdi
img

AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 2-3 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 2-3 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta 2 Aralık Sonuçları KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Aralık Ödemiş, Menemen, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! FB Gaziantep maçı nereden izlenir? 3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.