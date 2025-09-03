Gaziantep'in İhracatı Ağustos'ta 808 Milyon Dolar

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kentin ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Ünverdi yazılı açıklamasında, ağustos ayında Gaziantep'ten 808 milyon 743 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Ocak-ağustos döneminde Gaziantep'ten yapılan ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 oranında artışla 6 milyar 523 milyon 561 bin dolara ulaştığını kaydeden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Her koşulda büyük özveriyle mücadelesini sürdüren sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zorlukları atlatmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ekonomi politikalarında, reel sektöre odaklanılması konusunda bir beklenti içerisindeyiz. Ekonomimiz ve kalkınmamızın ana unsuru olan sanayimizi yeniden ayağa kaldıracak öncelikli adımlar ve kapsamlı bir reform sürecine ihtiyaç duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisinin toparlanma reçetesi olarak gördüğümüz ve bizim de destek verdiğimiz OVP ve buna bağlı olarak sıkılaştırma politikaları çerçevesinde en büyük zorluğu yaşayan üreten kesim olmuştur."

Enflasyonun ülke ekonomileri için en büyük sorun, yıkıcı ve bozucu bir unsur olduğunun altını çizen Ünverdi, enflasyonla mücadele devam ederken işletmelerin ve sanayinin de ayakta tutulması gerektiğini dile getirdi.