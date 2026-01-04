Gaziantep 2025'i 10 milyar dolar ihracat eşiğini aşarak kapattı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kentin 2025 yılı ihracatının 10 milyar 145 milyon dolara ulaştığını belirterek, zorlu küresel koşullara rağmen kentin Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. ili olma konumunu koruduğunu söyledi.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2025 yılı Aralık ayı ve yıl sonu dış ticaret verilerini değerlendirdi. Akıncı, Gaziantep'in Aralık ayında 977 milyon 928 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, kentin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında artış yakaladığını ve bu performansla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. ili olma konumunu sürdürdüğünü ifade etti.

2025 yılının tamamında Gaziantep'in ihracatının 10 milyar 145 milyon 26 bin dolara ulaştığını kaydeden Akıncı, 2024 yılında 9 milyar 990 milyon 853 bin dolar olan ihracat hacminin, yaklaşık yüzde 1,5'lik bir artışla 10 milyar dolar eşiğinin üzerine taşınmasının, mevcut küresel ve ulusal ekonomik koşullar dikkate alındığında stratejik açıdan önemli olduğunu söyledi.

Küresel talepteki yavaşlama, finansman maliyetlerindeki artış ve jeopolitik risklerin belirleyici olduğu bir yılda, ihracatta geri düşülmemesinin Gaziantep ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koyduğunu aktaran Akıncı, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "2025 yılı ihracat performansı, çok yüksek oranlı artışlar içermese de, Gaziantep'in üretim ve ihracat kabiliyetini koruduğunu net biçimde göstermektedir. Böylesi zorlu bir dönemde 10 milyar dolar gibi psikolojik ve stratejik bir eşiğin aşılması; sanayicilerimizin yatırım kararlılığı, ihracatçılarımızın pazar çeşitlendirme çabaları ve emekçilerimizin yüksek üretim disiplini sayesinde mümkün olmuştur."

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilere de değinen Akıncı, 2026 yılında üretim kapasitesini güçlendiren, pazar çeşitliliğini artıran ve katma değeri yüksek ihracatı önceleyen bir büyüme anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.

Gaziantep'in ihracatta sürdürülebilirliği sağlayan şehirler arasında yer aldığını vurgulayan Akıncı, yıl geneline yayılan istikrarlı performansın, kentin güçlü üretim altyapısının ve girişimcilik kültürünün doğal bir sonucu olduğunu söyledi.

Akıncı, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Gaziantep; üreterek, katma değer oluşturarak ve istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP