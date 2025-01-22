Gaziantep İhracatçıları, Suriye ile Ticaret Hacmini Artırmayı Hedefliyor

Suriye'ye ihracatını geçen yıl yüzde 8 artıran Gaziantepli ihracatçılar, bölgedeki normalleşmeyle birlikte bu yıl ticaret hacmini yükseltmek istiyor.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yapılan 11 milyar 706 milyon 259 bin dolarlık ihracatın 9 milyar 990 milyon 519 bin dolarına denk gelen yüzde 85'ini Gaziantepli ihracatçılar üstlendi.

Gaziantep'ten en çok ihracat 1 milyar 716 milyon 492 bin dolar ile Irak'a yapılırken, 1 milyar 32 milyon 276 bin dolar ile ABD ikinci, 481 milyon 262 bin dolar ile Suriye ise üçüncü sırada yer aldı.

Normalleşme süreciyle ihracatta artış bekleniyor

Bölgenin lokomotif şehri olan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Suriye'ye yapılan 594 milyon 572 bin dolarlık ihracatın yaklaşık yüzde 81'ini üstlenen Gaziantepli ihracatçılar, 2025 yılında bölge ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 6. il olduklarını, 180'i aşkın ülkeye dış satım gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çeşitli ülkelerden alıcı grupların Gaziantep'e gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Ünverdi, Suriye'deki iç savaş dönemlerinde dahi bölgeye olan ihracatın sürdüğünü belirtti.

Ünverdi, normalleşme süreciyle bölgeye yapacakları ihracatı daha üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek "2024'te Suriye'ye ihracatımızda yüzde 8'lik bir artış söz konusu. İki ülke arasındaki işbirliği yeni dönemde bizim bölgesel ticaretimizi de artıracaktır. Burada izleyeceğimiz stratejik adımlar, yeni ticaret imkanlarını beraberinde getirecek, yeni kapılar açacak ve her iki taraf için ekonomik kazanç sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Yüksek gümrük vergisine dikkati çekti

Suriye'de kurulan geçici hükümetin gümrük vergilerini artırmasının ihracatı durma noktasına getireceğinin de altını çizen Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bizim ihracatçımızın maliyeti artarken o bölgelerdeki insanlar da ürüne ulaşmakta güçlük yaşayacaktır. Bu sebeplerle yüksek gümrük vergileri ile ikili ticaretin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Biz de yaşanan zorlukları yetkili mercilerle paylaşıyor, ilgili bakanlıklarımızın konuya ilişkin olarak girişimlerinin olduğunu biliyoruz ve Suriye ile ticaretimizin devamı için bir an önce netice alınmasını umut ediyor, bekliyoruz."