Gaziantep Fıstıkçılar Odası başkanlığına Mesut Kaya seçildi

Gaziantep Fıstıkçılar Odası'nın olağan genel kurul toplantısı, GATEM Toptancılar Sitesi'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla yapılan seçimde oda başkanlığı görevine Mesut Kaya seçildi.

Mesut Kaya, oda yapısını daha etkin hale getirmeye, üretici ile esnaf arasındaki koordinasyonu güçlendirmeye ve Antep fıstığının ulusal ve uluslararası pazardaki marka değerini artırmaya yönelik projelere ağırlık vereceklerini, Hedeflerinin sektörü daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya taşımak olduğunu vurguladı.

Başkan Mesut Kaya yaptığı açıklamada, "Göreve başlamamızla birlikte sahadaki sorunlara odaklanacağız. Üretici ve esnafın beklentilerine hızlı karşılık veren, ulaşılabilir ve sonuç odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Hedefimiz, sektörü daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya taşımak" dedi.

Sektör çevreleri, gerçekleştirilen bu değişimin Gaziantep'in tarım ve ticaret ekosistemine olumlu katkılar sunacağını değerlendirirken, yeni yönetimin şehrin ekonomik dinamizmine ivme kazandırması öngörülüyor. - GAZİANTEP