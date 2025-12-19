GAZBİR-GAZMER, Euroloop Hollanda'ya ortak oldu

Türkiye doğal gaz dağıtım sektörünün eğitim ve belgelendirme kuruluşu GAZBİR-GAZMER, ölçüm ve kalibrasyon kuruluşu Euroloop Hollanda'nın yüzde 25'ine ortak oldu.

GAZBİR-GAZMER'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye doğal gaz dağıtım sektöründe nitelikli iş gücünü geliştirmek, teknik emniyet ve standardizasyonu güçlendirmek ve metroloji alanında sektörel gelişimi desteklemek amacıyla 2008'de kurulan kuruluş, ölçüm ve kalibrasyon alanında küresel ölçekte hizmet veren Hollanda merkezli Euroloop ile yüzde 25 oranında ortaklık gerçekleştirdi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, sürece destek veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, bakan yardımcılarına, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'a, kurul üyelerine ve yetkililerine teşekkür etti.

Türkiye, ölçüm ve kalibrasyonda önemli bir merkez haline gelecek

Arslan, Euroloop Hollanda ile ortaklığın iki ülkenin güçlü iş ilişkileri başta olmak üzere doğal gaz dağıtım sektöründe değer yaratacağını belirterek, anlaşmanın GAZBİR-GAZMER'in kilometre taşlarına önemli bir basamak eklediğini ve küresel marka olma yolunda ilerleyişini güçlendirdiğini ifade etti.

GAZBİR-GAZMER'in Türkiye'de üretim, sanayi ve yaşam için kritik bir hizmet olan doğal gazın yüksek standartlarda sunulmasına hizmet ettiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Euroloop Hollanda ise Türkiye'de henüz bir benzeri bulunmayan, yüksek basınç kalibrasyonu alanında dünyanın önde gelen ve kuralları belirleyen bir kuruluştur, ayrıca sıvı kalibrasyonuyla rafineri sektörüne hizmet sunmaktadır. İki kurum arasındaki güç birliği ülkemize önemli bir katma değer kazandıracaktır. Aynı zamanda ülkemizde Euroloop Türkiye adıyla kuracağımız tesisin devreye girmesiyle Türkiye ölçüm ve kalibrasyonda önemli bir merkez haline gelerek komşu ülkelere hizmet sağlayan bir konuma ulaşacaktır. Böylece yıllık yaklaşık 250 milyon lira karşılığında dövizin yurt dışına çıkışının önlenmesini hedeflemekteyiz."

GAZBİR-GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali Akman da detaylı analizler, kapsamlı incelemeler ve görüşmeler sonucunda ortaklığın hayata geçirildiğini belirterek, anlaşmanın doğal gaz dağıtım sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Akman, 2026'da Türkiye'de kurulacak tesisin inşasına başlanmasının planlandığını, tesisin 2 yıl içinde faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.