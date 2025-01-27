Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç: İlan fiyatlarını yükseltenlere 100 bin TL para cezası var

Gayrimenkul sektörüyle ilgili önemli açıklamalara imza atan Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programa konuk oldu. Araç, tapu kayıtları, ilan fiyatları ve kira artışlarıyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

"TAPUDA ÜÇTEN FAZLA EVİ OLAN BİRÇOK İNSAN VAR"

Şenay Araç, ülkedeki gayrimenkul sahipliği durumuna dikkat çekerek, "Tapuda 3'ten fazla evi olan birçok insan var. Bu durum, gayrimenkul piyasasının dengesini etkiliyor. Birden fazla konut sahibi olan kişilerin, piyasadaki fiyat artışlarında oynadığı rol göz ardı edilemez." ifadelerini kullandı.

"FİYATLARI SPEKÜLATİF OLARAK YÜKSELTENLERE 100 BİN TL CEZA VAR"

Konut piyasasındaki ilan fiyatlarının aşırı artışı üzerine de konuşan Araç, bu durumun önüne geçmek için getirilen para cezalarından bahsetti. "İlan fiyatlarını spekülatif olarak artıranlara 100 bin TL'ye kadar para cezası uygulanıyor. Bu cezalar, piyasanın denetlenebilir olması açısından çok önemli bir adım." diye belirtti.

"KİRALAR ESKİSİ GİBİ ARTMAYACAK"

Kiralardaki artış hızının yavaşladığını vurgulayan Araç, "Geçmişte kiralarda hızlı bir artış dönemi yaşandı. Ancak ekonomik koşullar ve yeni düzenlemelerle birlikte artık kiralar eskisi gibi artmayacak. Bu durum, hem kiracılar hem de mülk sahipleri için daha sürdürülebilir bir piyasa ortamı yaratacak." dedi.