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Gastronomi Sektörünün Geleceği İçin Culinary Forum Antalya'da Düzenleniyor

Gastronomi Sektörünün Geleceği İçin Culinary Forum Antalya'da Düzenleniyor
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Culinary Forum, 26-27 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Etkinlik, 57 üniversiteden 4 bin 500 gastronomi öğrencisi ile sektör liderlerini bir araya getirerek geleceğe yönelik eğitim ve yenilikçi fikirler sunmayı amaçlıyor.

Gastronomi sektörünün geleceğine eğitim ve yenilikçi fikirlerle yön vermek amacıyla düzenlenen Culinary Forum, 26-27 Şubat'ta Antalya'da yapılacak.

Bu yıl 3'üncüsü organize edilen etkinlik, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek. "Deneyim (xperience)" temasıyla hazırlanan forum, 57 üniversiteden yaklaşık 4 bin 500 gastronomi ve aşçılık öğrencisi ile yemek servisi endüstrisi sektör liderlerini, şefleri, gastronomi uzmanlarını, akademisyenleri bir araya getirecek.

İki gün boyunca yaklaşık 7 bin kişiyi ağırlayacak etkinlikte sektörün önde gelen isimleri, öğrencilere tecrübelerini aktaracak, networking ve portfolyo buluşmaları da gastronomi ve aşçılık öğrencilerinin kariyerlerinde yeni rotalar çizmelerine yardımcı olacak.

Culinary Forum Kurucusu Murat Aslan, AA muhabirine, gastronomi öğrencileri ile akademisyenleri sektörle buluşturarak gastronominin geleceğine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir etkinliği hayata geçirdiklerini söyledi.

Forum öncesi Kemer'de 180 akademisyenle eğitim faaliyeti yürüteceklerini dile getiren Aslan, sektördeki gelişmeleri akademisyenlere anlatacaklarını kaydetti.

Forumda da alanında uzmanlaşmış profesyonel şef, yönetici ve akademisyenleri, gastronomi alanındaki öğrencilerle buluşturacaklarını dile getiren Aslan, "Toplam 7 bin kişilik bir etkinlik olacak. Amacımız gastronominin geleceğine dokunabilmek, bu alanda eğitim gören çocukları iyi bir şekilde yönlendirebilmek." dedi.

Forum kapsamında konferanslar, paneller olacağını belirten Aslan, lezzet tadımlarının da gerçekleştirileceğini aktardı.

Türk gastronomisinin son yıllarda daha fazla tanınır hale gelmeye başladığını ancak yeterli olmadığını ifade eden Aslan, "Çeşitli etkinliklerle, pazarlamayla, dünyaya yayılarak, ürün göndererek gastronomi daha da gelişecektir. 20 yıl öncesine göre yetişen şefler daha fazla yurt dışına gidip, Türkiye'yi temsil ediyor. Bu daha da yaygınlaşırsa Türk mutfağı ilk 10'un içine girecektir. Hedefimiz de bu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
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