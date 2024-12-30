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Garanti BBVA, S&P Global'dan 85 Puan Alarak Sürdürülebilirlikte Zirveye Yerleşti

Garanti BBVA, S&P Global'dan 85 Puan Alarak Sürdürülebilirlikte Zirveye Yerleşti
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Garanti BBVA, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 85 puan alarak dünya genelindeki 668 finans kuruluşu arasında birinci oldu. Genel Müdür Mahmut Akten, sürdürülebilirliğin bankalarını stratejik önceliklerinden biri olarak tanımladıklarını ifade etti.

Garanti BBVA, 2024 S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (Corporate Sustainability Assessment-CSA) sonucunda 85 başarı notuyla çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) değerlendirme platformundaki en yüksek puanını elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen değerlendirmeyle Garanti BBVA, bu başarıyla aynı zamanda küresel ölçekte değerlendirmeye giren 668 finans kuruluşu arasında en yüksek 1'inci puanı elde etti.

Dünya çapında kurumsal firmaların sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren en saygın platformlardan biri olan S&P Global-CSA, uluslararası yatırımcıların karar süreçlerinde önemli bir referans noktası olma özelliğini taşıyor. S&P Global'in değerlendirme sürecinde kurumlar, iş etiği, yönetişim, finansman faaliyetleri, kurum içindeki çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, insan ve çalışan hakları gibi başlıklarda detaylı biçimde inceleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Garanti BBVA olarak 2000'lerin başından bu yana sürdürülebilirlik alanında faaliyetlerini devam ettirdiklerini ve sürdürülebilirliği Bankalarının stratejik önceliklerinden biri olarak tanımladıklarını belirtti.

Akten, "Bu kapsamda Bankamız ve müşterilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın dönüşümü için önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'de kömürden çıkış taahhüdü veren ve Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliğine katılan ilk banka olmamız bu adımlarımızdan sadece birkaçı. Sürdürülebilirlik, yönetişim, çevresel ve sosyal konularda aldığımız her türlü aksiyonu kapsıyor. Bu yüzden konuyu cinsiyet eşitliğinden, enerji verimliliğine, finansal okuryazarlığın artmasından döngüsel ekonomiye kadar tüm yönleriyle ele alıyor, iş yapış şekillerimize entegre ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

"Gelişmekte olan risklerin yönetimi gibi pek çok farklı alanda geliştirmeler yaptık"

Uluslararası ESG değerlendirme platformlarının kurumlardan beklentilerinin her yıl biraz daha arttığına işaret eden Akten, "Hayata geçirdiğimiz çalışmaların S&P Global-CSA gibi uluslararası, tarafsız bir platform tarafından takdir görmesi ve 85 puanla rekor bir başarı elde etmemiz doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi niteliğinde. Dolayısıyla başarının sürdürülebilirliği için de gelişime devam etmek gerekiyor. Bu yılki değerlendirmede de finanse edilen emisyonlar, finansal kapsayıcılık, gelişmekte olan risklerin yönetimi gibi pek çok farklı alanda geliştirmeler yaptık." ifadelerini kullandı.

Akten geçen yıla kıyasla 11 puanlık bir artışa imza attıklarını vurgulayarak, "Şeffaf ve sürdürülebilir iş yapış anlayışımızın uluslararası arenanın en saygın değerlendirme kuruluşları arasında yer alan S&P Global-CSA tarafından takdir görmesi, paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü ilişki adına bizler için büyük önem teşkil ediyor. Sürdürülebilir finans alanındaki ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize verdiğimiz destek ve danışmanlığın yanı sıra, kendimize koyduğumuz iddialı hedefleri daha da ileri taşıyarak sürdürülebilirliğe her yönden katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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