Garanti BBVA'ya World Finance Awards'tan iki ödül birden

Garanti BBVA, World Finance Digital Banking Awards 2025'te Türkiye'nin 'Bireysel Bankacılıkta En İyi Dijital Banka' ve 'En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması' ödüllerini kazandı. Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, dijital bankacılığın müşteri deneyimini kolaylaştıran bütüncül bir hizmet anlayışı ile şekillendiğini vurguladı.

Garanti BBVA, World Finance Digital Banking Awards 2025'te, Türkiye'nin "Bireysel Bankacılıkta En İyi Dijital Banka" ve "En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödüllerinin sahibi oldu.

Garanti BBVA, Uluslararası finans yayın grubu World Finance tarafından düzenlenen Digital Banking Awards 2025 kapsamında iki ödüle layık görüldü.

"Radikal müşteri perspektifimizi dijital deneyimin merkezine koyuyoruz"

Aldıkları ödülleri değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, "World Finance tarafından bu iki önemli ödüle layık görülmemizi, dijital bankacılığı yalnızca teknoloji yatırımı olarak değil, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran bütüncül bir deneyim olarak ele alışımızın bir sonucu olarak görüyoruz. Radikal müşteri perspektifi anlayışımız ile müşterilerimizi dinleyen, ihtiyaçlarını öngören ve onlara gerçek zamanlı, güvenilir çözümler sunan dijital platformlar geliştiriyor ve sunuyoruz. Müşteri memnuniyeti odağımızla bu ödüle layık bulunduğumuz için gururluyuz" dedi.

World Finance Digital Banking Awards, bankaların ve finansal teknoloji kuruluşlarının dijitalleşme, inovasyon, müşteri deneyimi, güvenlik ve finansal kapsayıcılık alanlarındaki yetkinliklerini değerlendirerek, küresel ölçekte fark oluşturan kurumları ödüllendiriyor. - İSTANBUL

