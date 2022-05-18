Garanti BBVA'dan, ESG bağlantılı ilk TÜREV işlemi - Haberler

Banka'nın gerçekleştirdiği USDTRY opsiyon işlemlerinin belli bir dönemde belli bir tutar üzerinden BofA'yla yapılması durumunda ve aynı dönem içinde sözleşmesel olarak belirlenen ESG kriterlerine uyulması halinde Garanti BBVA'ya indirim uygulanacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Aydın Güler, "Garanti BBVA uluslararası bankaların ve yatırımcıların Türkiye'de çalışmak isteyeceği ilk banka olma vizyonu doğrultusunda; deneyimli ekibi ve iş yaratma kabiliyetindeki başarısıyla sektörüne yön veriyor. Bankamızın sürdürülebilirlik projelerini çeşitlendirerek desteklemek amacıyla, mart ayında ESG bağlantılı ilk repo işlemimizi tamamlamamızın ardından, sürdürülebilirlik performansına endeksli ilk TÜREV işlemini gerçekleştirdik. Bu yapıdaki REBATE (indirim) ise uluslararası bağımsız çevresel ve sosyal danışmanlık firması tarafından denetlenecek olan sürdürülebilirlik kriterlerine endekslendi." dedi.