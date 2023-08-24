Garanti BBVA'dan dijital kanallardan teminat mektubu ve çek karnesi başvuru hizmeti

Garanti BBVA; esnaf, KOBİ ve ticari müşterilerine dijital kanallardan teminat mektubu ve çek karnesi başvurusu hizmeti başlattığını duyurdu.

Türkiye'de dijital bankacılık alanındaki ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya odaklanan Garanti BBVA, esnaf, KOBİ ve ticari müşterileri için dijital kanallardan teminat mektubu ve çek karnesi başvuru hizmetine başladı. Limiti bulunan tüzel ve şahıs firması müşterileri, şubeye gitmeden teminat mektubu ve çek karnesi başvurusu yapabilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, "Son dönemde şirketlerin özellikle de KOBİ'lerin dijitalleşmesi büyük bir ivme kazandı. Dijitalleşmenin işletmeleri için hız ve kolaylık sağladığını fark eden şirketler daha fazla ürün ve hizmete dijitalden ulaşmak istiyor. Banka olarak, özellikle bankacılık hizmetlerine internet ve mobil üzerinden ulaşmak isteyen şirketlerin hayatını kolaylaştırmak için dijital kanallarımızdaki ürün ve servisleri geliştiriyoruz. Dijital kanallarda devreye aldığımız nakdi ticari kredi ürünlerinin yanı sıra gayrinakdi kredilere ilişkin çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu kapsamda dijital kanallarımızdan mal alımı amaçlı teminat mektubu başvurularını devreye aldık. Yakın zamanda diğer teminat mektubu türlerinin de dijital kanala alınmasına ilişkin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bununla birlikte, çek karnesi başvurularını da dijital kanallarımıza taşıdık. Firmalar işlerinin başından ayrılmadan hem teminat mektubu hem de çek karnesi başvurusunu dijital kanallarımızdan yapabilecek. Firmalarımızın ihtiyaçlarını göz önünde tutarak daha fazla ürün ve servisi dijital kanallara taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL