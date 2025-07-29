Garanti BBVA, 'Connect Mobil' ile Gümüş Stevie Ödülü Kazandı

Garanti BBVA, çalışan deneyimini dijitalleştiren 'Connect Garanti BBVA Mobil' uygulamasıyla Stevie Awards 22'nci Uluslararası İş Ödülleri'nde Gümüş Stevie kazandı.

Garanti BBVA, çalışan deneyimini dijitalleştirmeye yönelik geliştirdiği 'Connect Garanti BBVA Mobil' uygulamasıyla, Stevie Awards 22'nci Uluslararası İş Ödülleri kapsamında 'İnsan Kaynakları Teknolojileri' kategorisinde Gümüş Stevie'ye layık görüldü. Yapılan açıklamaya göre, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarıyla çalışanlarının hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen banka, dijitalleşmeyi sadece müşteri değil, çalışan deneyimi odağında da stratejik bir öncelik olarak ele alıyor. Tamamen kurum içinde geliştirilen Connect Mobil uygulaması, banka çalışanlarına tüm Yetenek ve Kültür süreçlerine mobil ortamdan kişiselleştirilmiş, hızlı ve kolay erişim imkanı sunuyor.

"Stratejik önceliklerimiz 'Empatik Takım' ve 'İnovasyon' "

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, konuyla ilgili şunları söyledi: "Çalışan deneyimini merkezine alan, tamamen Garanti BBVA bünyesinde geliştirilen Connect Mobil uygulamamız ile kazandığımız bu ödülün anlamı bizim için çok büyük. Connect Mobil, çalışanlarımızın yetenek ve kültür süreçlerine ve gelişim yolculuklarına mobil ortamdan kolayca erişmesini sağlayan bir dijital platform. Stratejik önceliklerimiz arasında yer alan 'Empati' ve 'İnovasyon' hedeflerimiz doğrultusunda geliştirilen platformumuz, kişiselleştirilmiş deneyim, zaman ve mekan bağımsız erişim ve bütünsel gelişim anlayışını tek bir çatı altında birleştiriyor. Banka olarak, çalışanlarımızın potansiyelini açığa çıkaracak dijital çözümler üretmeye ve bu yolda dönüşüme öncülük etmeye devam ediyoruz." - İSTANBUL