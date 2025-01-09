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Garanti BBVA, BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne Dahil Oldu

Garanti BBVA, BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne Dahil Oldu
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Garanti BBVA, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini karşılayarak Borsa İstanbul'un BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne katıldı. Genel Müdür Mahmut Akten, sürdürülebilirliğin bankalarının stratejik önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Garanti BBVA, Borsa İstanbul (BİST) tarafından yönetilen ve sürdürülebilirlik kriterlerini en iyi şekilde karşılayan şirketlerin yer aldığı "BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi"ne dahil oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, London Stock Exchange Group (LSEG) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansıyla BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sürdürülebilirliğin bankanın stratejik önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirliğin, iş yapış modeli olmasının yanı sıra gelecek nesiller için taşıdıkları sorumluluğun bir yansıması olduğunu kaydeden Akten, "Sürdürülebilir kalkınma ve iklim kriziyle mücadelede, finansman gücümüz, sorumluluğumuz ve dönüştürücü gücümüzün farkında olarak uzun yıllardır çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akten, "Şeffaf ve sürdürülebilir iş yapış anlayışımız doğrultusunda, öncelikli konularımızdan biri ulusal ve uluslararası endeksler ve ESG değerlendirme platformlarına katılım göstererek, bankamızın politika ve eylemleri hakkında paydaşlarımızı bilgilendirmek. Bu kapsamda 11 farklı sürdürülebilirlik endeksi ve ESG değerlendirme platformunda yer alıyoruz. 2014'ten bu yana BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeyiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin sürdürülebilir ve düşük karbon ekonomisine geçişine katkı sunuyoruz"

Akten, ESG alanlarında gösterdikleri performansla ve LSEG gibi bağımsız bir kurumun değerlendirmesi sonrası BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dahil olmaktan gurur duyduklarını bildirdi.

Sürdürülebilir finans çözümleri, dijitalleşme yatırımları ve finansal kapsayıcılık alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin sürdürülebilir ve düşük karbon ekonomisine geçişine katkı sunduklarına değinen Akten, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme başta olmak üzere ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi, belirli likidite ve büyüklük kriterlerini karşılayan en iyi 25 şirketi bir araya getiriyor. Endekse dahil şirketler, genel sürdürülebilirlik notu 70 puan ve üzeri; ESG'de ise 60 veya üzerinde puan alanlar arasından seçiliyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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