Garanti BBVA, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için 1,7 milyar Euro'luk 'sürdürülebilirlikle bağlantılı' finansman sağladı

Güncelleme:
Garanti BBVA, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için sağladığı sürdürülebilir finansmanla, 'Sürdürülebilirlik Koordinatörü' olarak görev alacağını duyurdu. Proje, ekonomik katma değer yaratması hedefiyle sürdürülebilir inşaat uygulamaları ve diğer çevresel hedefleri içeriyor.

GARANTİ BBVA, Antalya- Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar Euro'luk tutarındaki finansmanda kredi vadesi boyunca 'Sürdürülebilirlik Koordinatörü' olarak görev alacağını duyurdu.

Garanti BBVA, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar Euro'luk sürdürülebilirlikle bağlantılı finansmanda kredi vadesi boyunca 'Sürdürülebilirlik Koordinatörü' olarak görev aldı. Proje kapsamında Garanti BBVA, aynı zamanda kendi portföyünde bir ilki gerçekleştirerek ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı IRS (faiz swap) işlemini de hayata geçirdi. Türk bankalarının yanı sıra uluslararası bankalar ve kalkınma finansmanı kuruluşları dahil olmak üzere toplam 14 finansal kuruluşun yer aldığı yapı, sürdürülebilir finansal mimarinin gelişimi açısından örnek bir iş birliği modeli oluşturuyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, "İmza attığımız bu finansman modeli, Türkiye'de sürdürülebilir altyapı yatırımları için yeni bir ölçüt oluşturma özelliğine sahip. Bağımsız Ekonomik Etki Değerlendirme Raporu'na göre bu proje; doğrudan harcamalar, tedarik zinciri bağlantıları ve çalışan gelirlerindeki artış yoluyla bölgenin ekonomik katma değerini belirgin şekilde artıracak. Garanti BBVA olarak hem çevresel hem ekonomik etki yaratan bu projenin kredi vadesi boyunca sürdürülebilirlik koordinasyonunu üstlenmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Bankadan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman alanındaki öncülüğünü, altyapı projelerinde sürdürülebilirlik odaklı yeni nesil finansman modelleriyle güçlendirmeye devam ediyor. İmza atılan bu Antalya-Alanya Otoyolu Projesi finansmanı, güçlü bir sürdürülebilirlik çerçevesi doğrultusunda kurgulandı. Bu kapsamda; sürdürülebilir inşaat uygulamaları, yenilenebilir enerji kullanımı, EV şarj altyapısının oluşturulması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi gibi alanlar projenin öncelikli sürdürülebilirlik hedeflerini oluşturuyor.

"Ayrıca proje, IFC Performans Standartları ve Ekvator Prensipleri gerekliliklerini referans alarak uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine örnek teşkil ediyor. Otoyol tamamlandığında Antalya-Alanya arasındaki yolculuk süresi 2,5-4 saatten 36 dakikaya inecek; turizm, ticaret ve bölgesel hareketlilik açısından güçlü bir ekonomik etki yaratması bekleniyor. "

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
