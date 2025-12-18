Garanti BBVA, Antalya-Alanya Otoyolu finansmanında sürdürülebilirlik koordinatörü oldu

Garanti BBVA, Antalya- Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar avroluk finansmanın kredi vadesi boyunca "Sürdürülebilirlik Koordinatörü" oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli altyapı projelerinden birine sağlanan finansman, Türkiye'de kurumsal bir şirkete sağlanmış en büyük sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi işlemlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Banka, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar avro tutarındaki finansmanda, kredi vadesi boyunca "Sürdürülebilirlik Koordinatörü" olarak görev almış oldu.

Proje kapsamında Garanti BBVA, kendi portföyünde bir ilki gerçekleştirerek ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı faiz swap (IRS) işlemini de hayata geçirdi. Türk bankalarının yanı sıra uluslararası bankalar ve kalkınma finansmanı kuruluşları dahil olmak üzere toplam 14 finansal kuruluşun yer aldığı yapı, sürdürülebilir finansal mimarinin gelişimi açısından örnek bir işbirliği modeli oluşturuyor.

Yolculuk süresi 36 dakikaya inecek

Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman alanındaki öncülüğünü, altyapı projelerinde sürdürülebilirlik odaklı yeni nesil finansman modelleriyle güçlendirmeye devam ediyor. İmza atılan bu Antalya-Alanya Otoyolu Projesi finansmanı, güçlü bir sürdürülebilirlik çerçevesi doğrultusunda kurgulandı.

Bu kapsamda, sürdürülebilir inşaat uygulamaları, yenilenebilir enerji kullanımı, elektrikli araç şarj altyapısının oluşturulması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi gibi alanlar projenin öncelikli sürdürülebilirlik hedeflerini oluşturuyor.

Ayrıca proje, IFC Performans Standartları ve Ekvator Prensipleri gerekliliklerini referans alarak uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine örnek teşkil ediyor.

Otoyol tamamlandığında Antalya-Alanya arasındaki yolculuk süresi 2,5-4 saatten 36 dakikaya inmesi, turizm, ticaret ve bölgesel hareketlilik açısından güçlü bir ekonomik etki yaratması bekleniyor.

"Proje, bölgenin ekonomik katma değerini belirgin şekilde artıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, imza attıkları finansman modelinin, Türkiye'de sürdürülebilir altyapı yatırımları için yeni bir ölçüt oluşturma özelliğine sahip olduğunu belirtti.

Edige, "Bağımsız Ekonomik Etki Değerlendirme Raporu'na göre bu proje, doğrudan harcamalar, tedarik zinciri bağlantıları ve çalışan gelirlerindeki artış yoluyla bölgenin ekonomik katma değerini belirgin şekilde artıracak. Garanti BBVA olarak hem çevresel hem ekonomik etki yaratan bu projenin kredi vadesi boyunca sürdürülebilirlik koordinasyonunu üstlenmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.