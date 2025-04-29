Garanti Bankası'nın 2025 İlk Çeyrek Net Karı 25.4 Milyar TL

Garanti Bankası yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında net karı 25 milyar 398 milyon 699 bin TL oldu.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 31 Mart 2025 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında net karı 25 milyar 398 milyon 699 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 3 trilyon 498 milyar 288 milyon 811 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 2 trilyon 602 milyar 582 milyon 394 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 73 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı 2025 yılında yüzde 21,4 büyüme ile 2 trilyon 545 milyar 380 milyon 977 bin TL oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,2, özkaynak karlılığı yüzde 30,5, aktif karlılığı ise yüzde 3,2 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten şunları söyledi: "2025 yılına dengeli bir makroekonomik görünümle başladık ancak mart ayında, içeride ve dışarıda yaşadığımız gelişmelerin etkisiyle volatilitenin arttığını gözlemliyoruz. Bu noktada Merkez Bankası'nın zamanlı ve sıkı duruşunun desteğiyle önümüzdeki dönemde görünümün yeniden dengeye oturacağını düşünüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde enflasyondaki düşüş, iç talepteki canlılık ve finansal istikrarı destekleyen politikalar, sektörümüz için olumlu bir zemin oluşturdu. Biz de bu dönemde, güçlü finansal yapımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla başarılı bir performans sergiledik. Güçlü başlayan birinci çeyrekle beraber sermaye yapımız ve çevik bilanço yönetimimiz, önümüzdeki belirsizliği, daha önceki dönemlerde pek çok kez gösterdiğimiz gibi başarıyla yönetmemizi sağlayacak. Türk lirası kredilerde tüketici ve küçük işletme kredilerinde özel bankalar arasında pazar payı kazanıp, güçlü konumumuzu pekiştirdik. Hem TL hem YP müşteri mevduatlarında bir puanın üzerinde pazar payı kazandık. Bu performans, müşteri deneyimi odağımız, ilişki bankacılığındaki ve dijitaldeki gücümüzün bir yansıması."

Bankanın teknoloji ve inovasyon vizyonuna değinen Akten, bu kapsamda yapılan çalışmaları şöyle özetledi: "2025'in ilk çeyreğinde 17 milyona yaklaşan aktif mobil müşterimizle, Türkiye'nin en çok tercih edilen mobil bankacılık uygulamalarından biri olmaya devam ediyoruz. Müşteri deneyimini sürekli geliştirmek amacıyla Garanti BBVA Mobil uygulamamızı baştan sona yeniledik. Yeni tasarımıyla sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunan uygulamamız, kişiye özel öneri ve hatırlatmalarla finans yönetimini daha verimli hale getiriyor. Ayrıca özelleştirilebilir menü yapısı sayesinde, kullanıcıların uygulamayı kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemesine olanak tanıyarak zaman kazandırıyor. Bunlara ek olarak, Garanti BBVA Mobil'deki akıllı asistanımız Ugi de yapay zeka tabanlı büyük dil modelleri (LLM) ile yenilendi. Belirli konu başlıklarında standart yanıtlar vermeden, bankanın veri kaynaklarını tarayarak müşteriye özel, dinamik ve hiper-kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor. Ugi, ilerleyen dönemde de kendini sürekli geliştirerek, kişiye özel ve daha akıllı yanıtlarla tıpkı bir kişisel asistan gibi hizmet vermeye devam edecek. Amacımız; müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine en uygun, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak."

Garanti BBVA'nın stratejik önceliklerine de değinen Akten, "2025 yılı için 'Sürdürülebilir Güçlü Büyüme' 'En İyi Müşteri Deneyimi' 'Sürdürülebilirlik' ve 'Çalışanlarımız' şeklinde dört temel öncelik belirledik. Bu öncelikler doğrultusunda tüm iş süreçlerimizi yeniden şekillendiriyor, müşterilerimize değer oluşturmaya odaklanıyoruz. Güçlü sermaye yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bankamızın yılın ilk çeyreğinde ulaştığı sonuçlarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL