Gana Cumhurbaşkanı Mahama, Sahara LPG tankerini hizmete aldı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Güney Kore'de "MT Asharami Ghana" adlı Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tankerini hizmete aldı.

Cumhurbaşkanı Mahama'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Güney Kore'de hizmete alınan LPG tankerinin açılışı töreninde konuştu.

Mahama, hizmete alınan LPG tankerini, küresel ve bölgesel enerji lojistiği açısından önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Söz konusu girişimin yalnızca bir geminin hizmete alınması olmadığını belirten Mahama, bunun küresel LPG tedarik zincirini destekleyen altyapının güçlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Mahama, enerjiye erişim ve daha temiz enerji kaynaklarına geçişin günümüzün en önemli küresel meselelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, LPG'nin özellikle Afrika'da hane halklarının enerjiye erişimini artırma, sanayi üretimini destekleme ve çevresel baskıları azaltma açısından kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Yeni tankerle Gana, Batı Afrika ve Afrika kıtasının enerji güvenliğinin güçleneceğini vurgulayan Mahama, "Bu adım stratejik ortaklıkların ve ileriye dönük yatırımların somut bir göstergesidir." dedi.

Mahama, LPG'nin Afrika'nın enerji dönüşümünde önemli bir geçiş yakıtı olduğuna işaret ederek, kıtanın sürdürülebilir kalkınmasında ve ekonomik büyümesinde temiz enerji yatırımlarının belirleyici olacağını kaydetti.

Projenin, bölgedeki LPG taşımacılığı kapasitesini artırarak evlere, sanayiye ve işletmelere güvenli ve sürdürülebilir enerji tedarikini desteklemesi hedefleniyor.