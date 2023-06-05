Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, sürdürülebilir okyanus ekonomisi için kararlı

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinin tüm vatandaşların yararına sürdürülebilir bir ekonomi geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi. Akufo-Addo, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen iki günlük 'Ulusal Okyanus Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, okyanusun ülkesinin kalkınmasını hızlandırmak için inanılmaz bir fırsat sunduğunu belirtti.

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinin tüm vatandaşların yararına sürdürülebilir bir ekonomi geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Akufo-Addo, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen iki günlük "Ulusal Okyanus Ekonomisi Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, okyanusun ülkesinin kalkınmasını hızlandırmak için inanılmaz bir fırsat sunduğunu belirtti.

Hükümetin sürdürülebilir okyanus ekonomisi sağlamak için politika ve programlar geliştirdiğini, bu konuda kararlı olduklarını kaydeden Akufo-Addo, "Önemli miktarda milli gelir elde etmek ve nihayetinde halkımızın yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla denizcilikle ilgili tehditleri ele almak, deniz kaynaklarını korumak ve yönetmek için uygulanabilir rotalar belirlememize olanak tanıyacak ulusal entegre denizcilik stratejisini başlattık." dedi.

Akufo-Addo, son 10 yılda özel yatırımlardaki artışa rağmen mavi ekonomiye çok az sermaye girdiğine dikkat çekerek, yeni sektöre daha fazla yatırım yapılmasının garanti altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, kamu-özel sektör ortaklıkları yoluyla denizcilik sektörüne ve denizcilik temelli projelere daha fazla özel fon çekilebileceğini söyledi.