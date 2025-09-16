GAMEON Şampiyonluk Ligi'nde Yaz Mevsimi Şampiyonu Misa Esports Oldu

Türk Telekom'un oyun deneyimini internet ve oyun odaklı fırsatlarla güçlendiren markası GAMEON sponsorluğunda düzenlenen GAMEON Şampiyonluk Ligi'nde Yaz Mevsimi şampiyonu belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, League of Legends'in Türkiye resmi ligi GAMEON Şampiyonluk Ligi, ESA Arena'da düzenlenen Büyük Final ile son bulurken, Misa Esports kupanın sahibi oldu.

Büyük Final'de Oyuneks Bushido Wildcats ve Misa Esports beş maçlık seride karşı karşıya gelirken, Misa Esports 3-2'lik skorla kazandı.

Takımlarını desteklemek için gelen taraftarlar ve oyunseverlerin takip ettiği Büyük Final'de Misa Esports rakibi Oyuneks Bushido Wildcats'i 3-2'lik skorla mağlup ederek Yaz Mevsimi şampiyonu oldu.

Ayrıca final boyunca üstün performans sergileyen Mihile, GAMEON MVP Kupası'nın sahibi oldu.

GAMEON Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin sona ermesiyle dört temsilci, EMEA Masters'ta Türkiye'yi temsil edecek.

Oyuneks Bushido Wildcats, Misa Esports ve ULF Esports doğrudan grup aşamasından turnuvaya katılmaya hak kazanırken, Beşiktaş Esports ise ön eleme aşamasından turnuvaya dahil olacak.