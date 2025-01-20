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Gamador İnşaat AŞ, 7,5 Milyar Liralık Taşınmaz İhalesini Kazandı

Gamador İnşaat AŞ, 7,5 Milyar Liralık Taşınmaz İhalesini Kazandı
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Ankara'daki taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde Gamador İnşaat AŞ, 7 milyar 500 milyon lira teklif vererek ülke tarihinin en yüksek teklifini vermiştir. İhale süreci tamamlanarak sözleşme imzalandı. Şirket, 2026'da projesinin inşasına başlamayı hedefliyor.

Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğüne kayıtlı başkentteki taşınmazlara ilişkin özelleştirme ihalesinde 7 milyar 500 milyon lira ile ülke tarihinde bir taşınmaz ihalesindeki en yüksek teklifi veren Gamador İnşaat AŞ sözleşmeyi imzalayarak arazileri devraldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 32 bin 927,26 ve 32 bin 494,69 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ile bunların üzerindeki yapıların özelleştirilmesi için geçen yıl düzenlenen ihalenin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat AŞ vermişti.

"Ülke tarihindeki tüm zamanların en yüksek tutarlı taşınmaz ihalesi" olarak kayda geçen ihalede süreç, bugün itibarıyla tamamlanırken, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) imza töreni düzenlendi.

Başkan Bekir Emre Haykır, buradaki konuşmasında, özelleştirme sürecinde emeği geçen çalışma arkadaşlarını tebrik etti, ihaleyi kazanan Gamador İnşaat AŞ yetkililerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

"Hedefimiz 2026'da projemizin inşasına başlamak"

Gamador İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan da verdikleri teklifle ülke tarihi açısından tüm zamanların en büyük taşınmaz ihalesinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Devletimize ve kurumumuza olan sorumluluğu yerine getirip, devir işlemlerini gerçekleştirdik. Bundan onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

Taşınmazların Ankara'nın tam kalbinde bulunduğuna işaret eden Karaarslan, arazinin park alanı dahil 106 dönümden oluştuğunu söyledi.

Projelendirme çalışmalarına hızla başladıklarını anlatan Karaarslan, "Projemizin çizimleri devam ediyor. Hedefimiz 2026'da projemizin inşasına başlamak. Arazimizin olduğu bölgede yapacağımız proje Ankara'ya yeni bir nefes, iş hayatına da yine yeni bir heyecan getirecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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