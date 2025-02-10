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Galatasaray Ödülü Tanzer Bilgen'e Verildi

Galatasaray Ödülü Tanzer Bilgen'e Verildi
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Galatasaraylılar Derneği tarafından bu yıl 13'üncüsü verilen Galatasaray Ödülü, tarımda teknoloji kullanımındaki katkılarından dolayı girişimci Tanzer Bilgen'e layık görüldü. Ödül töreninde Galatasaray camiasının başarıları da vurgulandı.

Galatasaraylılar Derneği tarafından bu yıl 13'üncüsü verilen Galatasaray Ödülü girişimci Tanzer Bilgen'in oldu.

Galatasaraylılar Derneğinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki Galatasaray Ödülü'nün sahibi, cumartesi akşamı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle açıklandı.

2024 yılında teknoloji temasıyla verilen Galatasaray Ödülü, teknolojiyi kullanarak tarımın gelişmesi ve tarımda daha sürdürülebilir bir yapının tesis edilmesine yaptığı katkıları dolayısıyla girişimci Tanzer Bilgen'in oldu. Bilgen'e, ödülü, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. M. Reşat Dabak ve Galatasaray Ödülü Seçici Kurul Başkanı Sait Tuğ Mısırlıoğlu tarafından takdim edildi.

"Acemoğlu'nun Nobel Ödülü'nü alması, Galatasaray camiası için büyük gurur yarattı"

Galatasaray Ödülü Seçici Kurul Başkanı Sait Tuğ Mısırlıoğlu, açılış konuşmasında, 2024 Nobel Ödülü'ne layık görülen Daron Acemoğlu'nun 2012 yılında Galatasaray Ödülü'nün verildiği ilk isim olduğunu hatırlattı. Mısırlıoğlu, "Acemoğlu'nun 2024 yılı Nobel Ödülü'nü alması, Galatasaray camiası için büyük bir gurur yaratırken, 12 yıl önceki ödül kararının ne kadar yerinde olduğunun da teyidi oldu. ve gururumuz daha da katlandı." şeklinde konuştu.

Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber ise Galatasaray Ödülü'nün her yıl Türkiye ve dünyanın kültür, sanat, bilim, çevre, teknoloji, ekonomi alanlarında yetiştirdiği insanları onurlandırmak ve destek sağlamak için verildiğini hatırlatarak, bu yılki ana temanın teknoloji olduğunu, Seçici Kurul'un isabetli bir tercihle tarımda teknolojiye odaklandığını belirtti. Berber, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve kurucu irade, tarıma büyük önem verdi. Büyük bir gururla ifade etmeliyim ki Galatasaray Lisesi her alanda olduğu gibi, tarımsal kalkınma alanında da geçmişten bugüne ülkeye katkı sunan çok değerli isimler yetiştirdi. Kurucu iradenin tarım odaklı ülküsünün takipçisiyiz. Galatasaraylılar Derneği olarak artık kurumsallaşan Galatasaray Ödülümüz aracılığıyla toplumumuza, ülkemize daha aydınlık, daha müreffeh ve daha sağlam yarınlar için değer katan kişileri öne çıkarmaya, desteklemeye ve takdir etmeye devam edeceğiz."

"Ödülün getirdiği sorumluluğun farkındayım"

Galatasaray Ödülü'ne layık görülen Tanzer Bilgen de konuşmasında, ödülü, ortağı Selim Uçer ve tüm çalışma arkadaşları adına aldığını dile getirdi. Alman Lisesi mezunu olsa da Galatasaray'ın eğitim, kültür ve topluma katkı geleneğini her zaman yakından takip ettiğini ve bu ruhu taşıyan insanlarla yolunun sıkça kesiştiğini kaydeden Bilgen, "Galatasaray, yalnızca kendi mezunlarını değil, topluma katkı sağlayan herkesi kucaklayan bir yapı. Ben de bu ödülle, tarım teknolojileri, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği alanlarında yaptığımız çalışmaların takdir edilmesinden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Aynı zamanda, daha evvel bu ödüle layık görülen isimlere baktığımda ödülün getirdiği sorumluluğun da farkındayım." ifadelerini kullandı.

Bu arada açıklamada verilen bilgiye göre, Tanzer Bilgen'in 2012 yılında ortağı Selim Uçer kurduğu Doktar Teknoloji, tarımı dijitalleştirmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çiftçilerin gelirlerini artırmak için veri bilimi, yapay zeka, IoT ve sosyal bilimleri bir araya getiren modeller sunuyor.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
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