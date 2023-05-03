Gabar dağında büyük petrol rezervi keşfedildi

Şırnak'ın Gabar Dağının terörden temizlenmesinin ardında petrol aramaları hızlandı. Bölgede yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası her gün yeni bir rezerv keşfediliyor.

Adını şehit öğretmen Aybüke Yalçın'dan alan bölgede, 2022 yılında çalışmalara başlayan ve 2023 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sondaj çalışmaları sonucu petrol bulundu. Cudi-Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 sahasında günlük 100 bin varil petrol üretimi yapılacak.

Terör örgütünün en önemli barınma bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği alanda güvenlik güçlerinin kararlı terörle mücadele operasyonları sonucundan bölge terörden temizlendikten sonra yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar Dağında günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğuna dair müjdesi Şırnak'ta sevinç ile karşılandı.

Şırnak'ta geçen yıl açılan Şehit Esma Çevik petrol kuyularından sonra şimdi de Gabar Dağında günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol keşfi yapıldı. Şırnak Cudi-Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu, Türkiye'nin günlük petrol tüketiminin 10'da 1'ini bu saha tek başına karşılayacak. Yüksek kaliteye sahip petrol rezervinden alınan petrolün işlenmek üzere rafinerilere sevki de başladı. Bu sahadan sağlanacak petrol, Türkiye'nin tamamında üretilen petrol miktarından daha fazla. Petrol kuyusu Cizre'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunurken, yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulunuyor.

Şırnak Üniversitesi Maden Mühendisi Doç. Dr. Öykü Bilgin, Şırnak'ta ortalama 82 milyon ton asfaltit rezervi bulunduğunu söyledi. Bilgin, "Asfaltit ile birlikte bölgemizde çimento ham maddeleri, fosfat, demir, kurşun ve çinko yatakları da mevcuttur. Metal rezervlerin özellikleri daha belli değil, tam olarak bilinmemektedir. Çimento ham maddeleri ve diğer rezervler içinde 80 milyon civarında söylenebilir. Gördüğümüz bu asfaltit rezervlerin petrolün katılaşmış hali sonucunda oluşmuştur. Bu da demektir ki bu bölgede ciddi anlamda petrol bulunmaktadır. Ciddi bir petrol rezervinden bahsediyoruz. ve daha fazlada olduğunu düşünüyorum. Asfaltitlerin içinde ağır metaller var. Bunlar, kurşun, vanadyum, uranyum, talyum gibi önemli ağır metallerde bulunmaktadır. Bu asfaltitlerin içindeki bu metallerin de zenginleştirerek, ekonomimize kazandırılabilir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar ile birlikte Şırnak yöremiz, daha da önem kazanmıştır. Şırnak ilimiz bir maden ilidir. Her yerinden madenler çıkmaktadır. Özellikle petrol ve asfaltitin buralarda olması, bu ilimize çok büyük zenginlikler kazandıracaktır" dedi. - ŞIRNAK