Üye Girişi
Haberler

FUT Esports, Red Bull Home Ground Türkiye Finali'nde Şampiyon Oldu

FUT Esports, Red Bull Home Ground Türkiye Finali'nde Şampiyon Oldu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Red Bull Home Ground Türkiye Finali'nde FUT Esports, BBL PCIFIC'i 3-2 yenerek sezonun en büyük ödülünü kazanarak Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek dünya finaline katılma hakkı elde etti.

Red Bull Home Ground Türkiye Finali'nde BBL PCIFIC'i 3-2 yenen FUT Esports, şampiyon oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sezon arası VALORANT turnuvalarından Red Bull Home Ground Türkiye'de şampiyon belli oldu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen espor etkinliğinin çekişmeli geçen final mücadelesinde maçı 2-0'lık sonuçtan çeviren Red Bull takımı FUT Esports, BBL PCIFIC'i 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonasının yapılacağı Almanya'nın başkenti Berlin'e giden biletin sahibi oldu.

Agon by AOC, Blacklyte ve Paycell partnerliğiyle düzenlenen Türkiye finali, 15 bini aşkın kişi tarafından canlı izlendi. Türkiye şampiyonu FUT Esports, 20-24 Kasım'da Berlin'in ev sahipliği yapacağı Red Bull Home Ground Dünya Finali'nde dünyanın en iyi takımlarıyla mücadele edecek.

Red Bull Home Ground Türkiye Finali, rekabetçi tarafının yanı sıra, "cosplay" kostümleriyle etkinliği renklendiren taraftarların renkli görüntülerine ve keyifli anlara da sahne oldu.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi

FUT Esports Teknoloji Etkinlik Turnuva Ekonomi Almanya Türkiye Berlin Dünya Oyun Spor

Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu

 26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi

 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte telaffuz edilen rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu

Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi! 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? 29 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 29 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! EZGİ SERTEL NEDEN YOK? Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? Ezgi Sertel'in açıklaması! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2024! Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur (4A-4B) emekli maaş zam oranı! MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ! Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler? İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar? Masterchef 28 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.