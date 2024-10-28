FUT Esports, Red Bull Home Ground Türkiye Finali'nde Şampiyon Oldu

Red Bull Home Ground Türkiye Finali'nde BBL PCIFIC'i 3-2 yenen FUT Esports, şampiyon oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sezon arası VALORANT turnuvalarından Red Bull Home Ground Türkiye'de şampiyon belli oldu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen espor etkinliğinin çekişmeli geçen final mücadelesinde maçı 2-0'lık sonuçtan çeviren Red Bull takımı FUT Esports, BBL PCIFIC'i 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonasının yapılacağı Almanya'nın başkenti Berlin'e giden biletin sahibi oldu.

Agon by AOC, Blacklyte ve Paycell partnerliğiyle düzenlenen Türkiye finali, 15 bini aşkın kişi tarafından canlı izlendi. Türkiye şampiyonu FUT Esports, 20-24 Kasım'da Berlin'in ev sahipliği yapacağı Red Bull Home Ground Dünya Finali'nde dünyanın en iyi takımlarıyla mücadele edecek.

Red Bull Home Ground Türkiye Finali, rekabetçi tarafının yanı sıra, "cosplay" kostümleriyle etkinliği renklendiren taraftarların renkli görüntülerine ve keyifli anlara da sahne oldu.