Fuat Oktay: Ankara'da 11 bin 904 kişiye istihdam oluşturulması öngörülmektedir

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021 yılında Ankara'da yatırım yapılmak üzere 671 teşvik belgesi düzenlenmiştir. Böylece yaklaşık 15,2 milyar lira sabit yatırım yapılması, 11 bin 904 kişiye istihdam oluşturulması öngörülmektedir" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce (MÜSİAD) Ankara'nın Altındağ ilçesinde iftar programı düzenlendi. İftara, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı.

"Kur stabil olduysa faiz de gündemden çıktıysa, enflasyonu da er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz. Atmış olduğumuz bu adımlara rağmen, beklentilerdeki bozulmanın etkisi ile oluşan enflasyon ataletini, alternatif yatırım araçları gibi enstrümanları geliştirerek kıracağız. Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye indiğini ve bu inişin devam ettiğini göreceğiz. Güneş enerjisi santrali (GES) ve sulama kanalları yatırımları gibi tarımsal üretimi artırmaya yönelik atacağımız adımlar ile tarım ürünlerinin daha uygun fiyatlardan piyasaya sunulmasını sağlarken aynı zamanda yeni atacağımız adımlarla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Birilerinin karamsarlığına, birilerinin umutsuzluk aşılamasına rağmen, biz umutla bakıyoruz geleceğe. Türkiye'nin 21'inci yüzyılın en önemli aktörlerinden biri olacağını gören büyük bir camiasınız. Bu camia aynı zamanda Türkiye'deki büyük sessiz çoğunluğun sesi. Bu işlerin zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz."