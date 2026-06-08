FTX'in kurucusu Bankman-Fried, Trump'tan af talebinde bulundu

NEW Dolandırıcılık suçundan hüküm giyen, kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, ABD Başkanı Donald Trump'tan af talebinde bulundu.

ABD Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Bankman-Fried, resmi olarak "cezası tamamlandıktan sonra af" başvurusu yaptı.

Dolandırıcılık suçuyla yargılanan Bankman-Fried, Mart 2024'te 25 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Savcılar, Bankman-Fried'ın "Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirdiğini" öne sürmüştü.

Bankman-Fried'ın avukatları söz konusu cezaya temyiz mahkemesinde itiraz etmişti.

ABD Başkanı Trump, ikinci kez göreve gelmesinden bu yana çeşitli suçlardan hüküm giyen onlarca kişiyi affetmişti.

Buna karşın Trump, bu yılın başlarında verdiği bir röportajda, Bankman-Fried'ı affedip affetmeyeceği sorulduğunda bunu yapmayacağını belirtmişti.