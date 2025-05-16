Fransız Lüks Kruvaziyer 'L'austral' Alanya'ya Geldi

Fransız Lüks Kruvaziyer 'L'austral' Alanya'ya Geldi
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Fransa bayraklı lüks kruvaziyer gemisi 'L'austral', 187 yolcusuyla Alanya'ya demirledi. Yolcular, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Alanya limanına gelen gemi, bölge için büyük öneme sahip.

Fransa bayraklı "L'austral" adlı lüks kruvaziyer yolcu gemisi, 187 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Kuşadası'ndan rotasını Alanya'ya çeviren "L'austral" isimli kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde limana demirledi. 187 yolcu ve 142 mürettebat bulunan gemide yolcuların büyük kısmının Fransız vatandaşı olduğu öğrenildi. Gemiden inen yolcular tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

İstanbul Denizcilik Akdeniz Bölge Müdürü Adnan Enderoğlu, "Bugün için Alanya limanına lüks bir gemi getirdik. Gemi Fransız bandıralı bir gemi. 187 yolcu ve 142 mürettebat ile geldi. Alanya limanı için gelen üçüncü gemimiz oldu. Bundan sonra 14 gemi daha bekliyoruz" dedi.

Geminin akşam saat 20.00 sıralarında Antalya'ya gitmek üzere limandan ayrılması bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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