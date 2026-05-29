Fransa ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçüldü

Fransa'nın GSYH'si yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 düşüş gösterdi. İhracattaki sert düşüş ve tüketici harcamalarındaki azalma ekonomiyi olumsuz etkilerken, enflasyon mayısta yüzde 2,8'e çıktı.

Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 düştü.

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INSEE) nihai verilerine göre, ülkede GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Böylece, INSEE, daha önce yüzde 0 olarak açıkladığı öncü veriyi aşağı yönlü revize etmiş oldu.

Ekonomideki bu zayıf performansın temel nedeni, ihracatta yaşanan sert düşüş oldu. Bir önceki çeyrekte yüzde 0,9 artış gösteren ihracat yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,5 geriledi.

İhracattaki bu düşüşte özellikle uçak ve havacılık sektöründeki teslimat azalışı belirleyici rol oynadı. Diğer yandan, tüketicilerin tasarrufa yönelmesiyle hane halkı tüketim harcamaları da yüzde 0,2 azaldı.

Enflasyon mayısta yüzde 2,8'e tırmandı

Ekonomik durgunluğun yanı sıra ülkede enflasyonist baskı da artış gösterdi. Fransa'da nisan ayında yüzde 2,5 olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2,8'e yükseldi.

Veriler, enflasyondaki yükselişin arkasındaki ana faktörün, başta doğal gaz olmak üzere artan enerji maliyetleri olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
