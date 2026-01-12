Haberler

Fransız şirketlerden hava savunma sistemlerinde yapay zeka kullanımını hızlandırmak için ortaklık girişimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız askeri uçak üreticisi Dassault Aviation ile Harmattan AI, hava savunmasında yapay zeka kullanımını artırmak için ortaklık anlaşması imzaladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu girişimin ülkesinin hava savunma konusundaki konumunu güçlendireceğini belirtti.

Fransız askeri uçak üreticisi Dassault Aviation şirketi ile Paris merkezli savunma teknolojisi şirketi Harmattan AI arasında hava savunmasında yapay zeka kullanımını hızlandırmak amacıyla ortaklık girişimi başlatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki şirket arasındaki ortaklığın ülkesinin hava savunmasındaki konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Macron, "Bu, stratejik özerkliğimiz, yapay zeka destekli savunma dronları alanındaki teknolojik üstünlüğümüz ve aynı zamanda ekonomimiz için mükemmel bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

İki Fransız şirketi arasında yapay zeka destekli savunma teknolojilerinin geliştirilmesini hedefleyen girişim kapsamında Dassault Aviation, Harmattan AI'ın 200 milyon dolarlık B serisinin fonlanmasına katılım sağlayacak.

Dassault Aviation'dan yapılan açıklamada, ayrılan fonların yapay zeka teknolojilerinin yeni operasyon alanlarında yaygınlaştırılmasına, Harmattan AI'ın ürün yelpazesinin genişletilmesine hizmet edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Ekonomi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti