Fransız şirketlerden hava savunma sistemlerinde yapay zeka kullanımını hızlandırmak için ortaklık girişimi

Fransız askeri uçak üreticisi Dassault Aviation şirketi ile Paris merkezli savunma teknolojisi şirketi Harmattan AI arasında hava savunmasında yapay zeka kullanımını hızlandırmak amacıyla ortaklık girişimi başlatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki şirket arasındaki ortaklığın ülkesinin hava savunmasındaki konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Macron, "Bu, stratejik özerkliğimiz, yapay zeka destekli savunma dronları alanındaki teknolojik üstünlüğümüz ve aynı zamanda ekonomimiz için mükemmel bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

İki Fransız şirketi arasında yapay zeka destekli savunma teknolojilerinin geliştirilmesini hedefleyen girişim kapsamında Dassault Aviation, Harmattan AI'ın 200 milyon dolarlık B serisinin fonlanmasına katılım sağlayacak.

Dassault Aviation'dan yapılan açıklamada, ayrılan fonların yapay zeka teknolojilerinin yeni operasyon alanlarında yaygınlaştırılmasına, Harmattan AI'ın ürün yelpazesinin genişletilmesine hizmet edeceği bildirildi.