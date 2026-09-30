Fransa'da AB uyumlu enflasyon eylülde yüzde 3,4'e çıktı, enerji fiyatları etkili oldu

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Fransa'da Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon, Orta Doğu'daki durumun petrol ve doğal gaz fiyatlarını tetiklemesiyle eylül ayında yüzde 3,4'e yükseldi.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ağustosta yüzde 2,6 olan AB uyumlu yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,4'e ulaştı. Piyasa beklentisi enflasyonun eylülde yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Fransa'nın ulusal standartlara göre hesaplandığı yıllık enflasyon da yüzde 3'e çıktı. Söz konusu oran ağustosta yüzde 2,4 seviyesindeydi.

Enerji maliyetleri ana etken

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel akaryakıt ve gaz piyasalarına yansımasıyla Fransa'da enerji fiyatları, eylülde yıllık bazda yüzde 21,2 artarak enflasyondaki yükselişin ana sebebi oldu. Enerji fiyatları ağustosta yıllık yüzde 16,7 artmıştı.

Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ağustostaki yüzde 1,1 seviyesinden yüzde 1,5'e çıktı.

Hizmet enflasyonu ise konaklama ve ulaştırma sektörlerindeki dönemsel fiyat düşüşlerinin geçen yıla kıyasla daha sınırlı kalması sebebiyle yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye yükseldi.

Tütün fiyatları yıllık bazda geçen ayla aynı hızda artarken, sanayi ürünlerindeki fiyat düşüşleri yavaşladı.

Mevsimsel etkiler aylık bazda düşüş getirdi

Ülke genelinde tüketici fiyatları, yaz döneminin sona ermesiyle birlikte özellikle ulaştırma ve konaklama hizmetlerinde yaşanan mevsimsel gerilemenin etkisiyle aylık bazda yüzde 0,3 azaldı.

AB uyumlu TÜFE ise aylık bazda yüzde 0,4 düşüş gösterdi. Ancak bu mevsimsel düşüş, petrol ürünleri ve gaz öncülüğünde artmaya devam eden enerji fiyatları ile eylül ayı rutini olarak artış gösteren sanayi mamulleri fiyatları tarafından büyük ölçüde dengelendi.

ECB üzerindeki faiz baskısı artıyor

Avro Bölgesi'nde ağustos ayında yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor.

Fransa'da eylülde yüzde 3,4'e tırmanan enflasyonun ardından ekonomistler, Avro Bölgesi genel enflasyonunun da eylülde yüzde 3,6'ya ulaşabileceğini öngörüyor.

Bazı uzmanlar ise Fransa'daki enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 4'e tırmanabileceğini tahmin ediyor.

Petrol fiyatlarındaki şokun beslediği bu enflasyonist baskılarla mücadele eden ECB, en son 10 Eylül'deki toplantısında mevduat faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2,50'ye yükseltmiş ve bu adım Bankanın yıl içindeki ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçmişti.

Fransa'dan gelen son veriler sonrası finans piyasaları, ECB'nin yılın geri kalanında yeni sıkılaşma adımları atmak zorunda kalacağını öngörüyor. Analistler, ekonomik büyümeyi baskılama riskine rağmen enflasyon kontrol altına alınana kadar sıkı para politikası uygulamalarının devam edebileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA