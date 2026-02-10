Türk zırhlı araçlarında yerli zırhlı çeliği kullanılacak

Türk savunma sanayisinin önde gelen askeri kara aracı üreticileri FNSS ve Nurol Makina, ihtiyaç duyacağı tüm zırh çeliğini yerli üretici Miilux OY Türkiye'den sağlayacak.

Suudi Arabistan'ın başketi Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında FNSS, Nurol Makina ve Miilux OY arasında Teknik İş Ortaklığı Protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, FNSS ve Nurol Makina'nın üretimleri sırasında ihtiyaç duyacağı tüm zırh çeliği, Türkiye'nin tek yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY'den sağlanacak. Mevcut yurt içi ve dışı projeler dikkate alınarak, talebin karşılanabilmesi amacıyla Miilux OY'un üretim hatlarına yönelik de yeni yatırımlar gerçekleştirilecek.

Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, törende yaptığı konuşmada, 5 yıldan beri Türkiye'de zırh çeliğini ürettiklerini söyledi.

FNSS ve Nurol Makina'nın ürün geliştirme, testler ve kalifikasyon süreçlerinde kendilerine çok büyük destek verdiğini ifade eden Yeldan, bundan sonraki süreçte de yurt içi ve dışı projelerde iş birliğini sürdüreceklerini bildirdi.

Yerli zırh çeliğini talep doğrultusunda istenilen süre ve kalitede vermeyi taahhüt ettiklerini vurgulayan Yeldan, "Bu işbirliği bizim açımızdan çok önemli çünkü Türkiye'nin değil, dünyanın devi olan, iki firmamızla işbirliği bizim de dünya savunma sanayisinde önemli bir yer edinmemizin önünü açacak." dedi.

Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, sektördeki 40'ıncı senesi olduğunu ve tüm bu süre boyunca yerli zırh çeliği konusunun gündemden düşmediğini söyledi.

Miilux OY'nin çok cesur bir adımla bu eksiği kapamak için yatırım yaptığını ve yerli zırhlı araç üreticilerine çok büyük avantaj sağladığını vurgulayan Aykol, hayata geçirdikleri işbirliği ile yerli zırh çeliğini oldukça tatmin edici seviyeye getirdiklerini aktardı.

FNSS Genel Müdürü Selim Baybaş da ülkenin zırh çeliğine muhtaç olduğu bir dönemden bu noktalara gelmiş olmaktan ötürü oldukça memnuniyet duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardında Yeldan, Aykol ve Baybaş, Teknik İş Ortaklığı Protokolü'nü imzaladı.