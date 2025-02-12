Fıtch'in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in yayınladığı raporda, Türk İslami bankalarının yeni yıl performansı hakkında çeşitli değerlendirmeler ve öngörülere yer verildi.

"2024 YILINDA PAZAR PAYI DÜŞTÜ"

Fitch Ratings, 2024 yılında Türk İslami bankalarının pazar payının, kredi büyüme sınırlamaları ve sermaye kısıtlamaları nedeniyle düştüğünü belirtti. Bunda yüksek enflasyon ve kredi oranlarının da etkili olduğu kaydedildi.

2025 YILI İÇİN İSTİKRAR BEKLENTİSİ

Fitch, yayımladığı raporda Türk İslami bankalarına ilişkin 2025 yılı tahminine de yer verdi. Buna göre, söz konusu bankaların 2025'te pazar paylarının sabit kalması ve istikrarlı olması bekleniyor. Ayrıca piyasada yeni dijital bankaların ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin ilgisinin de etkili olması bekleniyor.

SORUNLU FİNANSMAN ORANLARI DÜŞÜYOR

Fitch, Türk İslami bankalarının sorunlu finansman oranlarının genel anlamda Türk bankacılık sektöründen düşük kalmaya devam edeceğini belirtti. Buna karşın bu çeşit kredilerde 2025'te yalnızca ılımlı bir artış beklediklerini ifade etti.