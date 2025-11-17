Haberler

Fitch Ratings, Türkiye'nin Önemli Bankalarının Temerrüt Notlarını Yükseltti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki bazı önde gelen bankaların uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notlarını yükseltti. Yapılan değerlendirmede, Ziraat Bankası, VakıfBank ve TSKB gibi bankaların notları 'B+'dan 'BB-'ye çıkarıldı. Not artışları, Türkiye'deki finansal koşulların iyileşmesini yansıtıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ziraat Bankası, VakıfBank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve Vakıf Katılım'ın uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notlarını yükseltti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notlarının "B+"dan "BB-"ye çıkarıldığı bildirildi.

Bu bankaların finansal kapasite notlarının da "b+"dan "bb-"ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, uzun vadeli yerel para ihraççı temerrüt notlarının "BB-" ile ulusal uzun vadeli notlarının ise "AA(tur)" olarak teyit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bankaların not görünümlerin "durağan" olarak belirlendiği belirtildi.

Arap Türk Bankası'nın uzun vadeli ihraççı temerrüt notunun "B"den "B+"ya, finansal kapasite notunun "b"den "b+"ya ve ulusal uzun vadeli notunun da "A-(tur)"dan "A(tur)"a çıkarıldığı aktarılan açıklamada, görünümlerinin "durağan" olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, not artışlarının, Fitch'in Türkiye'deki faaliyet ortamına ilişkin değerlendirmesinin iyileşmesini yansıttığı, bu artışlarda bankaların iyileşen faaliyet koşulları bağlamında sürdürdüğü istikrarlı iş ve finansal profillerinin de dikkate alındığı aktarıldı.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve TSKB'nin devlet destek notlarının da "b+"dan "bb-"ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, bunun Türk yetkililerinin, döviz rezervlerindeki iyileşmenin ardından, bankacılık sektörünü döviz cinsinden destekleme kabiliyetinin arttığı değerlendirmesini yansıttığı ifade edildi.

Öte yandan, Fitch'ten yapılan bir diğer açıklamada da Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'nın uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notlarının "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği bildirildi.

Not görünümlerinin "durağan" olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, bu bankaların devlet destek notlarının da "b+"dan "bb-"ye çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye İş Bankası, Akbank ile Yapı Kredi'nin devlet destek notları da "b-"den "b"ye yükseltildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi

Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Onu izleyemeyebiliriz! Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı

Belediye otobüsünde kan donduran olay! Yaşam savaşı veriyor
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.